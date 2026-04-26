उज्जैन में भीषण गर्मी के बीच कलेक्टर का बड़ा फैसला, 4 दिन नहीं खुलेंगे स्कूल, इस तारीख से शुरू होंगी गर्मियों की छुट्टियां

Ujjain News: उज्जैन में भीषण गर्मी के चलते कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने स्कूली बच्चों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. एक नए आदेश के तहत 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है.
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Ujjain News: उज्जैन में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देशों का पालन करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक छुट्टियों की घोषणा की गई है. इस निर्णय का उद्देश्य छोटे बच्चों को तेज गर्मी और लू के दुष्प्रभावों से बचाना है.
27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक छुट्टी
जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों के संचालन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) के छात्रों के लिए 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक पूरी तरह से छुट्टी रहेगी. उच्च कक्षाओं (9वीं से 12वीं) के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए स्कूल पूरी तरह बंद न करते हुए उनके समय में कटौती की गई है. ये कक्षाएं अब केवल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही संचालित की जाएंगी. यह आदेश 25 अप्रैल 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
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इस तारीख से शुरू होंगी गर्मियों की छुट्टियां
इसके अलावा शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि छात्रों के लिए आधिकारिक ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से शुरू होगा और 15 जून तक जारी रहेगा. शिक्षकों को भी राहत प्रदान करते हुए 1 मई से 31 मई तक की अवधि अवकाश के रूप में निर्धारित की गई है. हालांकि वर्तमान अंतरिम अवधि के दौरान स्कूल में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी. यह आदेश 25 अप्रैल, 2026 से तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों और बच्चों दोनों को ही बड़ी राहत मिली है.
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