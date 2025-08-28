सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर अमित शाह को आपत्ति! पूछा, स्थायी निर्माण क्यों? उज्जैन में प्रयागराज जैसी व्यवस्था हो
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर अमित शाह को आपत्ति! पूछा, स्थायी निर्माण क्यों? उज्जैन में प्रयागराज जैसी व्यवस्था हो

Simhastha 2028 Preparations Meeting: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की. जिसमें उन्होंने  लैंड पूलिंग स्थायी निर्माण पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि नासिक और हरिद्वार का अध्ययन करके प्लान तैयार करें.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:48 AM IST
Amit Shah Objects to Ujjain Land Pooling: उज्जैन सिंहस्थ के लैंड पूलिंग का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है. भारतीय किसान संघ शिकायत के आधार पर  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने इस बारे में पूरी जानकारी ली. इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम मोहन यादव और और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का प्रजेंटेशन देखा. इस दौरान उन्होंने  सरकार द्वारा स्थायी निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण (लैंड पूलिंग) की योजना पर आपत्ति जताई है. उन्होंने सुझाव दिया कि उज्जैन सिंहस्थ में भी अस्थायी संरचनाएं बनाई जाएं.

दरअसल, सिंहस्थ के लिए मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन में 2 हजार 376 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर रही है.  जिसमें किसानों की जमीनें भी शामिल हैं. किसान सिंहस्थ मेले के दौरान जमीन देने को तैयार हैं. लेकिन वो इस पर स्थाई निर्माण का विरोध कर रहे हैं. किसान संघ ने बताया कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कर उस पर स्थायी निर्माण किया जा रहा है.

आप लोग फिर से तैयारी करके आएं
यह मामला जब केंद्र सरकार के पास पहुंचा तो उन्होंने बैठक ली. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा कि उज्जैन सिंहस्थ में स्थायी निर्माण क्यों करना चाहते हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में अधिकारियों से कहा- उज्जैन के सिंहस्थ में जिस तरह श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, उसके अनुसार हर स्तर पर प्लानिंग करें. नासिक, हरिद्वार जैसे शहरों की स्टडी करके अपने प्लान का तुलनात्मक अध्ययन करें. इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ 2028 के प्रजेंटेशन को देखने के बाद कहा आप लोग फिर से तैयारी करके आएं. 15 दिन बाद इस मामले पर चर्चा करेंगे.

जानिए क्या बोली एमपी सरकार
वहीं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सवालों के जवाब में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि हरिद्वार में लैंड पूलिंग के लिए ऐसी ही व्यवस्था है. इस पर वहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हरिद्वार में स्थायी व्यवस्था सालों पुरानी है. उज्जैन में इसकी क्या जरूरत है? वहीं, इस पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एसीएस संजय दुबे ने लैंड पूलिंग स्कीम के बारे में कहा- इस तरह काम किए जाएंगे कि किसानों को नुकसान न हो.

उचित मुआवजा की मांग
गौरतलब है कि भारतीय किसान संघ ने सिंहस्थ मेला के लिए जमीनों के स्थायी अधिग्रहण के मामले में केंद्रीय नेतृत्व में शिकायत की है. जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में दिखें और सिंहस्थ में स्थायी निर्माण को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछा है. किसानों का कहना है कि उज्जैन सिंहस्थ में प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर अस्थायी संरचनाएं बनाई जाएं. ताकि जमीरन का अस्थायी उपयोग हो और उसके बदले किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए. 

ये भी पढ़ें- सिंहस्थ 2028 की हाईटेक तैयारी! जर्मनी से आए विशेषज्ञ, पूरे मेले में AI से कंट्रोल होगी भीड़ और हटेगा कचरा

;