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बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे अनुपम खेर, कहा-यहां शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं

Baba Mahakal Mandir: फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और अभिनेत्री शुभांगी दत्ता ने मंगलवार बाबा महाकाल के दर्शन किए. दोनों मंगलवार की सुबह उज्जैन पहुंचे और यहां से सीधे मंदिर में जाकर दर्शन किए.

Written By  Animesh Singh|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:56 PM IST
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बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे अनुपम खेर
बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे अनुपम खेर

MP News: धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार सुबह फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और अभिनेत्री शुभांगी दत्ता भोग आरती में शामिल हुए. दोनों ने विधि-विधान से भगवान महाकाल के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. दर्शन के बाद अनुपम खेर ने सभा मंडप में स्थित वीरभद्र भगवान, चंद्रादित्येश्वर महादेव और शंकराचार्य जी का पूजन भी किया. इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से दोनों कलाकारों का विधिवत स्वागत और सत्कार किया गया. इससे पहले सुबह की भस्मारती में पंजाबी गायक अमित भल्ला भी शामिल हुए थे. उन्होंने भी नंदी हॉल से बैठकर बाबा की आरती का दर्शन लाभ उठाया था. 

भगवान शिव सबकी रक्षा करें: अनुपम खेर 

अनुपम खेर ने कहा 'महाकालेश्वर मंदिर आकर बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है. यहां की परंपरा बहुत अद्भुत है और महाकाल के दरबार में सभी समान हैं. मैं यहां एक भक्त के रूप में आता हूं और यहां आकर शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं. भगवान शिव सबकी रक्षा करें.वहीं अभिनेत्री शुभांगी दत्ता ने कहा यहा आकर बहुत अच्छा लगा. मैं हमेशा से यहां आना चाहती थी और आज पहली बार दर्शन किए. महाकाल का आशीर्वाद लेने आई थी और यहां आकर एक नई शुरुआत जैसा महसूस हो रहा है. जय श्री महाकाल.' अनुपम खेर पहले भी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आते रहे हैं. जबकि शुभांगी दत्ता पहली बार यहां आई हैं. 

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अमित भल्ला भी पहुंचे थे उज्जैन 

इससे पहले पंजाबी गायक अमित भल्ला भी उज्जैन पहुंचे थे. वह रात में करीब 2 बजे ही बाबा महाकाल मंदिर पहुंच गए थे. जहां उन्होंने करीब दो घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती का दर्शन लाभ उठाया. जबकि अनुपम खेर और शुभांगी दत्ता सुबह के वक्त भोग आरती में शामिल हुए थे. महाकाल के दरबार में देशभर से श्रद्धालु पहुंच रहे है और अब फिल्मी सितारे भी बाबा के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं. 

बाबा महाकाल मंदिर समिति की तरफ से यहां आने वाले सभी सेलिब्रिटीज का स्वागत भी किया जाता है. मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में भक्त आते हैं. बाबा महाकाल मंदिर पूरी दुनिया में भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है. 

ये भी पढ़ेंः उज्जैन को मिली सबसे सुंदर रोड! CM मोहन ने किया 18 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण

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