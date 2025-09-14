India-Pak Today Match: महाकाल मंदिर में टीम इंडिया के लिए जीत की दुआ, क्रिकेट के जोश में डूबा पूरा शहर

Asia Cup 2025 India-Pak Match Today: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले अहम मुकाबले को लेकर पूरे देश में जोश है. क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस मैच को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है. इसी कड़ी में उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भी रविवार को टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा-अर्चना की गई. सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का जमावड़ा रहा और हर कोई भगवान महाकाल से भारत की जीत की दुआ करता दिखाई दिया. मंदिर के माहौल में क्रिकेट की खुमारी साफ झलक रही थी.

महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी अर्पित गुरु और पुरोहित परिवार ने गर्भगृह में विशेष मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल से टीम इंडिया की जीत की कामना की. खास बात यह रही कि इस पूजा के दौरान एशिया कप और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तस्वीरें गर्भगृह में रखकर पूजन किया गया. जैसे ही मंत्रोच्चार गूंजे, मंदिर का वातावरण भक्तिमय और जोश से भर गया. श्रद्धालु जोर-जोर से नारे लगाने लगे. "जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा." यह नजारा देखने लायक था, मानो पूरा मंदिर परिसर भारत की जीत के संकल्प में डूब गया हो.

महाकाल मंदिर में पूजा-अर्चना

भक्तों और पुजारियों का कहना है कि भारत-पाकिस्तान का मैच हमेशा से ही देशवासियों के लिए रोमांच और गर्व का अवसर होता है. इस वजह से यह विशेष पूजन और भी मायने रखता है. सभी को भरोसा है कि भगवान महाकाल के आशीर्वाद से टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी और देश का मान बढ़ाएगी. इस आयोजन ने न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह दोगुना कर दिया बल्कि मंदिर में आने वाले हर भक्त को यह अहसास कराया कि महाकाल की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है. (रिपोर्टः अनिमेश / उज्जैन)

