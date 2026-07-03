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शॉर्टकट पड़ा जानलेवा! उफनती पुलिया पार करते समय सहायक सचिव बाइक समेत बहे, 13 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी

Ujjain News: उज्जैन के बड़नगर तहसील स्थित गावड़ी लोधा गांव में तेज बारिश के दौरान उफनती पुलिस पार करते समय सहायक सचिव सूर्य प्रताप सिंह बाइक समेत बह गए. घटना के 13 घंटे बाद भी उनका पता नहीं चल सका है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jul 03, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:51 PM IST
शॉर्टकट पड़ा जानलेवा! उफनती पुलिया पार करते समय सहायक सचिव बाइक समेत बहे, 13 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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