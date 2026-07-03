शॉर्टकट पड़ा जानलेवा! उफनती पुलिया पार करते समय सहायक सचिव बाइक समेत बहे, 13 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी

सर्च ऑपरेशन जारी

घटना की सूचना मिलते ही इंगोरिया थाना प्रभारी दीपेश व्यास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से तलाश शुरू की, लेकिन अंधेरा होने और तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिली. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. थाना प्रभारी दीपेश व्यास ने बताया कि घटना गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे हुई. पिछले करीब एक घंटे से लगातार तेज बारिश होने के कारण पुलिया पर पानी का बहाव काफी बढ़ गया था. उन्होंने बताया कि यह गांव का पुराना रास्ता है, जबकि नया मार्ग पहले से उपलब्ध है. शॉर्टकट के चलते दोनों इसी पुराने रास्ते से निकले, जिससे यह हादसा हो गया.