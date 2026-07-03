शॉर्टकट पड़ा जानलेवा! उफनती पुलिया पार करते समय सहायक सचिव बाइक समेत बहे, 13 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी

राज्य चुनें
Ujjain News: उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के ग्राम गावड़ी लोधा में गुरुवार शाम तेज बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. ग्राम गावड़ी लोधा के सहायक सचिव सूर्य प्रताप सिंह उफनती पुलिया पार करते समय अपनी मोटरसाइकिल समेत तेज बहाव में बह गए. घटना के करीब 13 घंटे बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस स्थानीय ग्रामीण और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है.
जानकारी के अनुसार, सहायक सचिव सूर्य प्रताप सिंह अपने गांव के निवासी कृष्ण पाल सिंह के साथ बड़नगर से गावड़ी लोधा लौट रहे थे. गांव के पास स्थित पुरानी पुलिया पर बारिश का पानी ऊपर से बह रहा था. पुलिया पार करने से पहले कृष्ण पाल सिंह बाइक से उतर गए, जबकि सूर्य प्रताप सिंह मोटरसाइकिल निकालने लगे. इसी दौरान तेज जलधारा ने उन्हें बाइक सहित बहा दिया. कृष्ण पाल सिंह ने उन्हें बचाने और तलाशने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद ग्रामीणों को सूचना दी गई. स्थानीय लोगों ने भी काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा.
सर्च ऑपरेशन जारी
घटना की सूचना मिलते ही इंगोरिया थाना प्रभारी दीपेश व्यास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से तलाश शुरू की, लेकिन अंधेरा होने और तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिली. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. थाना प्रभारी दीपेश व्यास ने बताया कि घटना गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे हुई. पिछले करीब एक घंटे से लगातार तेज बारिश होने के कारण पुलिया पर पानी का बहाव काफी बढ़ गया था. उन्होंने बताया कि यह गांव का पुराना रास्ता है, जबकि नया मार्ग पहले से उपलब्ध है. शॉर्टकट के चलते दोनों इसी पुराने रास्ते से निकले, जिससे यह हादसा हो गया.
मोटरसाइकिल बरामद
पुलिस के अनुसार, सहायक सचिव की मोटरसाइकिल घटना स्थल से करीब 50 मीटर दूर बरामद हो गई है, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह का अब तक कोई पता नहीं चल सका है. पुलिस, स्थानीय ग्रामीण और एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट