महाकाल मंदिर में झूठे वीडियो का पर्दाफाश, CCTV ने खोली कंटेंट क्रिएटर की पोल, जानें मामला
महाकाल मंदिर में झूठे वीडियो का पर्दाफाश, CCTV ने खोली कंटेंट क्रिएटर की पोल, जानें मामला

Ujjain News: महाकाल मंदिर से एक वायरल वीडियो सामने आया था. वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर ने दावा किया था कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था खराब थी और सुरक्षाकर्मियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया. इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:01 AM IST
महाकाल मंदिर में झूठे वीडियो का पर्दाफाश, CCTV ने खोली कंटेंट क्रिएटर की पोल, जानें मामला

Mahkal Mandir Ujjain: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के एक वायरल वीडियो का सच सामने आ गया है. मंदिर को लेकर एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कंटेंट क्रिएटर खुशबू पांचाल ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे और सुरक्षाकर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. वीडियो में दावा किया गया था कि मंदिर प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें यह सब सहना पड़ा. हालांकि, जब महाकाल मंदिर समिति ने इन आरोपों की जांच की तो सच्चाई कुछ और ही निकली.

यह भी पढ़ें: महाकाल भक्त हो जाएं सावधान! महाकालेश्वर मंदिर के पास होटलों में चल रहा गंदा खेल, जानिए कैसे

 

महाकाल मंदिर में झूठे वीडियो का पर्दाफाश
दरअसल, महाकाल मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कंटेंट क्रिएटर खुशबू पांचाल ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि मंदिर में अव्यवस्था फैली हुई है और सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. इस वीडियो के बाद महाकाल मंदिर समिति ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की. जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली. फुटेज में साफ़ दिख रहा था कि खुशबू पांचाल ने खुद मंदिर के नियमों का उल्लंघन किया है.

यह भी पढ़ें: 5,000 करोड़ की परियोजना को साधु-संतों का समर्थन, सिंहस्थ के लिए तीन प्रमुख अखाड़ों का सरकार को समर्थन

 

CCTV ने खोली कंटेंट क्रिएटर की पोल
समिति द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि खुशबू पांचाल ने चलती लाइन में बाधा डाली और अनाधिकृत स्थान में बैठी रहीं. इसके अलावा, उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया, जबकि सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से सम्मानजनक व्यवहार करते दिखाई दिए. मंदिर समिति का कहना है कि खुशबू पांचाल न तो किसी सुरक्षाकर्मी का नाम बता सकीं और न ही कोई सबूत दे सकीं. आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और वीडियो का उद्देश्य केवल लोकप्रियता और फॉलोवर बढ़ाना था.

खुशबू पांचाल के खिलाफ कार्रवाई
मंदिर समिति ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है. ऐसे झूठे और भ्रामक वीडियो न केवल मंदिर की छवि धूमिल करते हैं बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं. फिलहाल, मंदिर समिति ने खुशबू पांचाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें. रिपोर्ट- अनिमेष सिंह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "उज्जैन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

