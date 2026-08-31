Add Zee Business As A Preferred Source
App

राजसी ठाठ-बाट में निकलेंगे बाबा महाकाल, सवारी में पहली बार दिखेगा ये अनोखा नजारा

सावन महीना समाप्त होने के बाद पहले सोमवार को बाबा महाकाल भाद्रपद यानी भादो महीने की पहली सवारी में नगर भ्रमण पर निकलेंगे. सवारी में 84 महादेव की झांकी, 1,100 बटुकों का उद्घोष, पांच जिलों के 200 जनजातीय कलाकार आकर्षण के केंद्र होंगे.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Aug 31, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:40 PM IST
राजसी ठाठ-बाट में निकलेंगे बाबा महाकाल, सवारी में पहली बार दिखेगा ये अनोखा नजारा
Image Credit: AI Generated Images

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चित्रकूट में बाढ़ का खतरा बरकरार, मंदाकिनी का जलस्तर 137.05M, 500 जवान तैनात
2
3
4
5