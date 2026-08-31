राजसी ठाठ-बाट में निकलेंगे बाबा महाकाल, सवारी में पहली बार दिखेगा ये अनोखा नजारा

राज्य चुनें
सावन माह के बाद 31 अगस्त, सोमवार को भाद्रपद यानी भादो महीने की पहली सवारी में बाबा महाकाल राजसी ठाठ-बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे. भादो की पहली सवारी को लेकर मंदिर और प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं. इस बार सवारी में कई खास आकर्षण देखने को मिलेंगे.
आज की सवारी की सबसे खासियत यह रहेगी कि इसमें 84 महादेव की झांकी शामिल होगी. सवारी मार्ग पर श्रद्धालुओं को 84 महादेव के स्वरूपों के दर्शन होंगे. बाबा महाकाल की सवारी को लेकर शहर में भी उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.
रामघाट पर होगा विशेष उद्घोष
सवारी के रामघाट पहुंचने पर 1,100 बटुकों द्वारा विशेष उद्घोष किया जाएगा. इसके साथ ही पांच जिलों से आए जनजातीय दल भी सवारी में शामिल होंगे. करीब 200 जनजातीय कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सवारी की शोभा बढ़ाएंगे. बता दें कि भादो की पहली सवारी में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे. उनके साथ मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मंत्री लखन पटेल, मंत्री प्रतिमा बागड़ी और मंत्री गौतम टेटवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी सवारी में शामिल होंगे.
ह्यूमनॉइड रोबोट होगा आकर्षण
इस बार बाबा महाकाल की सवारी में ह्यूमनॉइड रोबोट विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा. यह रोबोट बटुक की वेशभूषा में दत्त अखाड़ा क्षेत्र से सवारी के साथ शिप्रा नदी पार कर रामघाट पहुंचेगा. रामघाट पर बाबा महाकाल की पालकी पूजन के लिए पहुंचने के दौरान यह रोबोट आरती में भी शामिल होगा. बटुक की वेशभूषा में तैयार किया गया यह ह्यूमनॉइड रोबोट महाकाल का वर्णन करते हुए नजर आएगा.
उज्जैन में श्रद्धालुओं में उत्साह
धार्मिक परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक का यह अनूठा संगम सवारी में श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण रहेगा. भादो की पहली सवारी को लेकर उज्जैन में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है. बाबा महाकाल के दर्शन के लिए शहर के प्रमुख मार्गों और सवारी मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट