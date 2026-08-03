आज निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी, शिप्रा तट पर गूंजेंगे वेद मंत्र...प्रशासन की तैयारियां पूरी

आज निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी

इस साल श्रावण महीने में चार और भादो महीने में दो सवारी निकाले जाएंगे. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सवारी की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं. शाम 4 बजे महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पूजा-अर्चना के बाद सवारी पारंपरिक रास्ते से शिप्रा नदी के तट तक जाएगा. वहां पूजा-अर्चना के बाद यह वापस महाकाल मंदिर लौट आएगा. महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि जैसे ही बाबा महाकाल की सवारी दत्ता अखाड़ा घाट और राम घाट पहुंचेगी, 1,100 बटुक (युवा वैदिक छात्र) एक साथ वैदिक मंत्रों का जाप और वेदों का पाठ करेंगे. इन वैदिक मंत्रों की गूंज पूरे घाट को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर देगी, जिससे श्रद्धालुओं को एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा.