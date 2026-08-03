आज निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी, शिप्रा तट पर गूंजेंगे वेद मंत्र...प्रशासन की तैयारियां पूरी

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सावन महीने के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर आज 3 अगस्त को उज्जैन में दुनिया भर में मशहूर भगवान महाकालेश्वर की पहली सवारी भारी उत्साह के साथ निकाली जाएगी. इस साल की सवारियों को और भी खास बनाने के लिए, मंदिर प्रशासन ने हर सोमवार को निकलने वाली सवारी के लिए एक अनोखी थीम तय करने की नई पहल शुरू की है. इसी के तहत पहली सवारी की थीम 'वैदिक उद्घोष' रखी गई है. इससे भक्तों को हर सोमवार को एक नया अनुभव मिलेगा. जैसे ही सवारी शिप्रा घाट पहुंचेगी पूरा माहौल वैदिक मंत्रों के उच्चारण से गूंज उठेगा.
आज निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी
इस साल श्रावण महीने में चार और भादो महीने में दो सवारी निकाले जाएंगे. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सवारी की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं. शाम 4 बजे महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पूजा-अर्चना के बाद सवारी पारंपरिक रास्ते से शिप्रा नदी के तट तक जाएगा. वहां पूजा-अर्चना के बाद यह वापस महाकाल मंदिर लौट आएगा. महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि जैसे ही बाबा महाकाल की सवारी दत्ता अखाड़ा घाट और राम घाट पहुंचेगी, 1,100 बटुक (युवा वैदिक छात्र) एक साथ वैदिक मंत्रों का जाप और वेदों का पाठ करेंगे. इन वैदिक मंत्रों की गूंज पूरे घाट को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर देगी, जिससे श्रद्धालुओं को एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा.
हर सवारी में खास थीम
बता दें कि इस साल हर सवारी की एक खास थीम होगी. पहली सवारी के बाद आगे की सवारियों में लोक नृत्य, महाकाल मंदिर का बैंड और दूसरे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आकर्षण देखने को मिलेंगे. मंदिर और जिला प्रशासन ने सवारी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. भक्तों से अपील की जाती है कि वे प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का पालन करें ताकि हर कोई बाबा महाकाल की शाही सवारी को आसानी से और सुरक्षित रूप से देख सके. राजसी (शाही) सवारी 7 सितंबर को निकाली जाएगी.
जानिए मार्ग
पूजा-अर्चना के बाद शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप से सवारी निकाली जाएगी. यह सवारी महाकाल चौराहा, गुदरी और बख्शी बाजार से होते हुए शिप्रा नदी के तट पर पहुंचेगी, जहां इसकी पूजा की जाएगी. वापसी के समय सवारी रामानुजकोट, मोढ़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती समाज मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी स्क्वायर, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होते हुए वापस महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी.
मंदिर में भक्तों की भीड़
सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के मौके पर आज महाकाल मंदिर में भारी भीड़ है. सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और दूर-दूर से लोग बाबा का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं.
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