उज्जैन

बाबा महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी 27 अक्टूबर से, प्रशासन ने कसी कमर, इस बार होगा कुछ खास

Ujjain News: बाबा महाकाल की पारंपरिक कार्तिक मास की सवारी 27 अक्टूबर से शुरू होगी. अन्य सवारी 3, 10 और 17 नवंबर को निकलेगी. प्रशासन ने सवारी की तैयारी पूरी कर ली है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:00 AM IST
Ujjain Mahakal Mandir: विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की पारंपरिक कार्तिक महीने की सवारी 27 अक्टूबर से शुरू हो रही है. ये सवारी 27 अक्टूबर, 3 नवंबर, 10 नवंबर और 17 नवंबर को निकाली जाएंगी. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने शनिवार को महाकालेश्वर मंदिर में प्रशासनिक और प्रबंधन समितियों की बैठक में इन सवारी की तैयारियों की समीक्षा की. कलेक्टर ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. नगर निगम सड़क की सफाई, रोशनी और जर्जर इमारतों को चिह्नित करने का काम कर रहा है. साथ ही फायर ब्रिगेड और साइनेज की भी व्यवस्था की गई है. उन्होंने आग कहा कि सवारी पारंपरिक तरीके से पूरी धूमधाम से निकाली जाएंगी, ताकि भक्तों को दर्शन का मौका मिल सके.

यह भी पढ़ें: पुजारी-महंत की 15 दिन की छुट्टी, महाकाल मंदिर में धुक्का-मुक्की महंगी पड़ी, विवाद के 4 दिन हुई बड़ी कार्रवाई

 

बाबा महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी 
दरअसल,  उज्जैन में बाबा महाकाल की पारंपरिक कार्तिक माह की पहली सवारी 27 अक्टूबर से प्रारंभ होगी. इसके बाद क्रमशः 3, 10 और 17 नवंबर को भी सवारियां निकाली जाएंगी. शनिवार को महाकालेश्वर मंदिर में हुई प्रशासनिक बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की. कलेक्टर ने बताया कि सड़क, साफ-सफाई, इल्यूमिनेशन और जर्जर भवनों के चिन्हांकन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। फायर ब्रिगेड, साइनेज और अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं.

ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत 
कलेक्टर ने बताया कि इस बार पहली बार महाकाल मंदिर का अपना स्वयं का बैंड सवारी में शामिल होगा, जो सवारी का विशेष आकर्षण रहेगा. वहीं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि आने वाले कार्तिक और अगहन मास की सवारी को लेकर सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है. गुजरात से आने वाले भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया गया है.

यह भी पढ़ें: महाकाल मंदिर में पगड़ी को लेकर महा-विवाद! दो पुजारी क्यों आए आमने-सामने? जानिए वजह

 

 हरिहर मिलन के लिए खास सुरक्षा व्यवस्था 
उन्होंने बताया कि सवारी के रास्ते में CCTV कैमरे, लाइव वीडियोग्राफी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी. हरिहर मिलन के लिए खास सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जो 3 नवंबर को रात 11 बजे गोपाल मंदिर में होगा. इस दौरान सड़कों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और नगर निगम और पुलिस के जवान तय ड्यूटी पर तैनात रहेंगे.

