उज्जैन में बाबा महाकाल की अंतिम राजसी सवारी, भक्तों किए दिव्य दर्शन, सीएम मोहन ने बजाई डमरु
उज्जैन में बाबा महाकाल की अंतिम राजसी सवारी, भक्तों किए दिव्य दर्शन, सीएम मोहन ने बजाई डमरु

Baba Mahakal ki Swari: उज्जैन में बाबा महाकाल की राजसी सवारी में सीएम मोहन यादव ने भी शामिल हुए और बाबा महाकाल के दर्शन किए, इस दौरान सीएम ने डमरू भी बजाई.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 19, 2025, 04:30 PM IST
बाबा महाकाल की राजसी सवारी में शामिल हुए सीएम मोहन यादव
बाबा महाकाल की राजसी सवारी में शामिल हुए सीएम मोहन यादव

MP News: सोमवार को उज्जैन में निकली राजाधिराज बाबा महाकाल की राजसी सवारी में जमकर भक्तों की सैलाब उमड़ा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सवारी में शामिल होकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बाबा महाकाल से प्रदेशवासियों के कल्याण और मंगलमय जीवन की कामना की है. सीएम ने कहा कि देशभर में श्रावण मास में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक महादेव की सवारियां निकलती हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण परंपराओं के अनुसार भादवा (भाद्रपद) के दो सोमवार तक भी बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, उज्जैन में बाबा महाकाल ने आखिरी (राजसी) सवारी कर नगर भ्रमण किया और अपनी प्रजा (जनता) के हाल-चाल जाने. बाबा ने अपने राजाधिराज स्वरुप में भक्तों को दिव्य दर्शन दिए. 

बाबा का आशीर्वाद सब पर बना रहे 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बाबा की भव्य राजसी सवारी के लिए सभी व्यवस्थाएं की गईं और धूमधाम से सवारी की अगवानी की गई. बाबा की सवारी सहित सवारी पथ पर पुष्पवर्षा भी की गई. इस वर्ष विजयादशमी पर्व पर बाबा महाकाल एक बार फिर सवारी के साथ जनदर्शन के लिए पधारेंगे. सीएम ने बाबा महाकाल से कामना करते हुए कहा कि बाबा का शुभाशीष प्रदेशवासियों पर हमेशा बना रहे। कृपावंत भगवान महाकाल सबका कल्याण करें, सबके दुःख हर लें. इस वर्ष की श्रावण-भाद्रपद माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में सोमवार,18 अगस्त को सायं 4 बजे राजसी सवारी धूमधाम से निकाली गई. जहां भक्तों ने भगवान के चंद्रमौलेश्वर रूप का पूजन-अर्चन किया, रजत पालकी में विराजित श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले तो सम्पूर्ण उज्जयिनी भगवान श्री महाकालेश्वर की जय-जयकार से गुंजायमान हो गई. चारों दिशाओं में भगवान श्रीमहाकाल की भक्ति में लीन भक्तों के नेत्र त्रिनेत्रधारी भगवान श्री शिव की एक झलक पाकर भाव-विभोर हो उठे. 

बाबा को दी गई सलामी 

मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने सवारी निकलने के पूर्व महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान श्री चन्द्रमौलेश्वर का पूजन-अर्चन विधिवत रूप से किया और आरती में सम्मिलित हुए. पूजन के बाद निर्धारित समय पर भगवान श्री महाकाल की पालकी को नगर भ्रमण के लिये रवाना किया गया. भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई. रजत पालकी में विराजित भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे असंख्य श्रद्धालुओं ने भगवान श्री महाकालेश्वर का स्वागत-वन्दन किया. सशस्त्र पुलिस बल के जवानों तथा प्रदेश के विभिन्न बटालियनों के जवानों द्वारा सवारी को सलामी दी गई. पालकी के आगे घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान आदि की टुकडियां मार्च पास्ट करते हुए चल रही थी. 

सीएम ने बजाया डमरू 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सवारी में शामिल हुए और सवारी मार्ग पर उन्होंने ड़मरु और झांझ बजाया. राजाधिराज भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी में असंख्य श्रध्दालुओं ने सवारी मार्ग पर ड़मरु, झांझ-मंजीरे बजाकर अवंतिकानाथ भगवान श्री महाकालेश्वर की जय जयकार की. 

