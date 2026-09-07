/62 लोगों का घेरा, हजारों जवानों की तैनाती...लाखों श्रद्धालुओं के बीच ऐसे निकाली गई बाबा महाकाल की आखिरी सवारी

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Ujjain Mahakal Sawari: बाबा महाकाल की आखिरी नगर भ्रमण सवारी सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ निकाली गई. सवारी के दौरान बाबा महाकाल की पालकी को सुरक्षित निकालना पुलिस और रस्सा पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारी रहती है. पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली. इसी बीच रस्सा पार्टी ने पालकी के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए रखा और श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के साथ सवारी को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया.
डीएसपी और रस्सा पार्टी की प्रभारी डीएसपी किरण शर्मा ने ZEE मीडिया की टीम को बताया कि बाबा महाकाल की पालकी के आसपास सुरक्षा के लिए दो घेरे बनाए गए थे. इसमें एक आंतरिक और दूसरा बाहरी सुरक्षा घेरा था. दोनों घेरों में करीब 50 पुलिस जवान तैनात रहे. इसके अलावा 12 स्वयंसेवक पहलवान भी रस्सा पार्टी में शामिल रहे. इस तरह पालकी के चारों ओर करीब 62 लोगों का सुरक्षा घेरा लगातार सक्रिय रहा और भीड़ के बीच पालकी को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी संभाली.
दोनों तरफ लाखों श्रद्धालु मौजूद
उन्होंने बताया कि सवारी का मुख्य मार्ग करीब 7.5 किलोमीटर का है, जबकि महाकाल मंदिर से रामघाट तक आने-जाने और अन्य व्यवस्थाओं को मिलाकर करीब 9 किलोमीटर का रास्ता हो जाता है. पूरे मार्ग में दोनों तरफ लाखों श्रद्धालु मौजूद रहे. हर श्रद्धालु की कोशिश बाबा महाकाल के दर्शन करने और पालकी के करीब पहुंचने की रही. ऐसे में सवारी के दौरान पालकी के आसपास काफी दबाव बना, लेकिन रस्सा पार्टी और पुलिस जवानों ने मोर्चा संभालते हुए पालकी को सुरक्षित आगे बढ़ाया.
सुरक्षाकर्मियों ने संभाला मोर्चा
रस्सा पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि श्रद्धालुओं को आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन हो सकें और पालकी भी सुरक्षित तरीके से अपना नगर भ्रमण पूरा कर सके. भारी भीड़ के बावजूद रस्सा पार्टी के जवानों, पुलिस अधिकारियों और स्वयंसेवकों ने लगातार मोर्चा संभाले रखा. सुरक्षा व्यवस्था के चलते बाबा महाकाल की सवारी निर्धारित मार्ग से शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी और श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर मिला.
चोट लगे तो भी सेवा नहीं रुकती
डीएसपी किरण शर्मा ने बताया कि भीड़ के दबाव के दौरान कई बार रस्सा पार्टी के जवानों, अधिकारियों और स्वयंसेवकों को चोटें भी लग जाती हैं. सवारी के दौरान भी ऐसी परिस्थितियां बनीं, लेकिन इसके बावजूद बाबा की सेवा में लगे लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की सेवा में रहने वाले लोग इन मुश्किल परिस्थितियों को भी बाबा का आशीर्वाद मानकर अपना काम करते हैं. पालकी की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को सबसे ऊपर रखते हुए पूरी टीम लगातार सक्रिय रही.
आखिरी सवारी में सुरक्षा व्यवस्था
उन्होंने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं. ऐसे में पुलिस की कोशिश रहती है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित तरीके से दर्शन हो सकें. इसी जिम्मेदारी के साथ आखिरी नगर भ्रमण सवारी में भी सुरक्षा व्यवस्था संभाली गई और लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच बाबा महाकाल की पालकी सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ी.
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