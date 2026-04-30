बाबा महाकाल मंदिर में अन्नदान सेवा का डिजिटल विस्तार, भक्त हाथ से चढ़ा सकेंगे प्रसाद

Ujjain News: उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब भक्तों को एक नई सुविधा का लाभ मिलने जा रहा है. क्योंकि अब मंदिर में अन्नदान सेवा का डिजिटल विस्तार कर दिया गया है. जहां दान देने वाले भक्तों को अब बाबा महाकाल को भोग लगाने का मौका भी मिलेगा. आने वाले सोमवार से यह व्यवस्था मंदिर में शुरू हो जाएगी. ज्यादा से ज्यादा भक्तों को अन्नदान व्यवस्था में जोड़ने के लिए दान की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है. इसके अलावा भक्तों को जन्मदिन, सालगिरह और पुण्यतिथि जैसे अवसरों पर भी अन्नदान बुकिंग की सुविधा मिलेगी.

4 मई से शुरू होगी सुविधा

बाबा महाकाल मंदिर में अन्नदान सेवा की ऑनलाइन सुविधा 4 मई से शुरू होने वाली है. जहां श्रद्धालु 2 साल तक के स्लॉट पहले से बुक कर सकेंगे. घर बैठे ही बुकिंग करने की सुविधा मिलेगी और फिर मंदिर में आकर भोग अर्पण करने का मौका मिलेगा. महाकाल मंदिर की उप प्रशासक सिमी यादव की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भक्त मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यहां भक्तों को किसी भी तारीख की बुकिंग के लिए जानकारी उपलब्ध रहेगी.

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दरअसल, मंदिर में यह सुविधा पहले ऑफलाइन थी. जहां भक्तों को मंदिर में जाकर अन्न क्षेत्र में अपना दान करना पड़ता था. लेकिन अब ऑनलाइन सुविधा होने से भक्त साल के किसी भी दिन यहां की बुकिंग करा सकते हैं. जबकि खास आयोजन को लेकर यहां भोजन प्रसादी का आयोजन भी कराया जा सकता है. भक्तों का भोग अब आरती के दौरान मंदिर में लाया जाएगा और उन्हें उनके हाथों से भी भगवान महाकाल को भोग चढ़ाने का मौका मिलेगा. मंदिर समिति का मानना है कि इस सुविधा से भक्तों को और फायदा मिलेगा. जबकि वह अन्न सेवा क्षेत्र से और भी जुड़ेंगे.

दान निर्धारित

बाबा महाकाल मंदिर में अन्न प्रसाद क्षेत्र में दोनों समय की भोजन प्रसादी के लिए 1 लाख 10 हजार रुपए देने पड़ते हैं. जबकि एक समय के भोजन के लिए 51 हजार रुपए का दान दिया जाता है. वहीं मीठे प्रसाद के वितरण के लिए 21 हजार रुपए का दान दिया जाता है. बाबा महाकाल मंदिर में भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में यहां सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है.

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