Mahakal Mandir Ujjain: बाबा महाकाल की संध्या-शयन आरती की बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन, जानें कितने लगेंगे पैसे और क्या है प्रोसेस

Baba Mahakal Aarti Booking: बाबा महाकाल के भक्तों के लिए जरूरी खबर है. उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए मंदिर प्रबंध समिति ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इसके तहत समिति ने बाबा महाकाल की 'संध्या आरती' और 'शयन आरती' की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है. डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया का विस्तार करने के उद्देश्य से समिति ने यह फैसला लिया है.

बाबा महाकाल की आरती की बुकिंग कैसे करें?

अब देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संध्या और शयन आरती में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकेंगे. श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर की अधिकृत वेबसाइट https://www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in/ के माध्यम से ही बुकिंग कर सकते हैं. बुकिंग की यह प्रक्रिया पूर्णतः 'पहले आओ, पहले पाओ' (First come, first serve) के आधार पर संचालित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आरती की बुकिंग के लिए कितने लगेंगे पैसे?

श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में संध्या आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगी और शयन आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रतिदिन शाम 4:00 बजे से की जा सकेगी. दोनों ही आरतियों के लिए प्रति श्रद्धालु ₹250/- का शुल्क (शीघ्र दर्शन के समान) निर्धारित किया गया है.

आरती के लिए कब तक पहुंचना होगा मंदिर?

बाबा महाकालेश्वर की आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश द्वार क्रमांक 1 से ही प्रवेश दिया जाएगा. श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की संध्या आरती के लिए शाम 6:00 बजे तक प्रवेश करना अनिवार्य होगा. वहीं, बाबा महाकाल के शयन आरती के लिए रात 10:00 बजे तक ही प्रवेश मिल सकेगा.

क्या आरती के समय बंद रहेंगे दर्शन?

इसके बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि कि क्या आरती के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन बंद रहेंगे. इसको लेकर मंदिर प्रबंधन ने यह स्पष्ट किया है कि दोनों आरतियों के निर्धारित समय के दौरान 'चलित दर्शन' की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी. इससे वे श्रद्धालु जो आरती की बुकिंग नहीं कर पाए हैं, वे भी कतार में चलते हुए सुगमता से बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे. मंदिर समिति के अनुसार, इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और श्रद्धालु-अनुकूल बनाना है, ताकि उज्जैन पहुंचने वाले हर भक्त को एक सुखद और दिव्य अनुभव प्राप्त हो सके.