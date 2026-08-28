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रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल को सबसे पहले बांधी गई राखी, पुजारी परिवार की महिलाओं ने निभाई रस्म...लगा सवा लाख लड्डुओं का महाभोग

Rakshabandhan 2026: महाकाल मंदिर में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया. श्रावण पूर्णिमा के मौके पर सुबह 3 बजे हुई खास भस्म आरती के दौरान सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई. पुजारियों के परिवारों की महिलाओं ने बाबा महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 28, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:32 AM IST
रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल को सबसे पहले बांधी गई राखी, पुजारी परिवार की महिलाओं ने निभाई रस्म...लगा सवा लाख लड्डुओं का महाभोग

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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