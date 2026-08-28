/रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल को सबसे पहले बांधी गई राखी, पुजारी परिवार की महिलाओं ने निभाई रस्म...लगा सवा लाख लड्डुओं का महाभोग

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उज्जैन में कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार से रक्षाबंधन पर्व का भव्य शुभारंभ हुआ. देश के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में सावन महीने की पूर्णिमा की सुबह 3:00 बजे विशेष भस्म आरती हुई. उज्जैन की पौराणिक मान्यता के अनुसार, किसी भी त्यौहार या शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले भगवान महाकाल के आंगन से ही होती है. इसी परंपरा को निभाते हुए मंदिर के पुजारियों के परिवारों की महिलाओं ने बाबा महाकाल को सबसे पहले राखी अर्पित की और सवा लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया गया.
बाबा महाकाल को सबसे पहले बांधी गई राखी
सुबह 3 बजे बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया. इसमें दूध, दही और शहद जैसी चीजों से भगवान को स्नान कराया गया. अभिषेक के बाद पवित्र भस्म चढ़ाने की रस्म हुई और फिर बाबा महाकाल को राखी बांधी गई. इस मौके पर भगवान के गर्भगृह में लड्डुओं का महाभोग लगाया गया. इस शानदार भस्म श्रृंगार और भोग के साथ महा-आरती भी की गई. रक्षाबंधन के दिन इस खास भस्म आरती के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे. सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए, पुजारियों ने सबसे पहले बाबा महाकाल को राखी बांधी और दुनिया की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की.
मंत्रों का जाप
बता दें कि भस्म आरती के दौरान राखी बांधे जाने तक उन्होंने लगातार मंत्रों का जाप किया. भस्म अर्पित करने के बाद बाबा महाकाल को एक विशेष राखी अर्पित की गई. राखी बंधने के बाद महिलाओं ने मंदिर से मिले प्रसाद से अपना व्रत तोड़ा. महा आरती के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई. बाबा महाकाल को नमन करने के बाद भक्तों ने सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा. इस तरह, उज्जैन में रक्षाबंधन का उत्सव बाबा महाकाल को राखी अर्पित करने की अनूठी परंपरा के साथ शुरू हुआ.
लगा सवा लाख लड्डुओं का महाभोग
बाबा महाकाल के लिए राखी तैयार करने वाले पुजारी परिवार की महिलाओं ने सावन के पूरे महीने व्रत रखा. लगभग एक हफ़्ते की कड़ी मेहनत के बाद, उन्होंने बाबा महाकाल के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपने हाथों से एक खास राखी तैयार की. इस बार लगभग 2 फीट लंबी एक विशाल राखी बनाई गई. साथ ही सवा लाख लड्डू चढ़ाकर भगवान की आरती की गई. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो भक्त सावन के महीने में पूरे माह व्रत रखते हैं, वे श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं.
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