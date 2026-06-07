घर से निकला था, लौटा कंकाल बनकर...10 दिन बाद यशवंत सागर के पास मिला उज्जैन का युवक

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Ujjain Missing Youth: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर से 10 दिन पहले लापता हुए युवक सुल्तान का मामला दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया है. लापता युवक का कंकाल इंदौर के यशवंत सागर बांध के पास बरामद किया गया है. कंकाल मिलने की सूचना के बाद बड़नगर और इंदौर पुलिस में हड़कंप मच गया. पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.
बड़नगर थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सुल्तान 28 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था. अगले दिन उसकी पत्नी फरजाना ने थाना बड़नगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस युवक की तलाश कर रही थी, तभी इंदौर के हातोद क्षेत्र के पास एक मानव कंकाल मिलने की सूचना मिली.
मामले की जांच तेज की
वहीं पुलिस ने घटनास्थल से मिले कपड़ों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पहचान सुल्तान के रूप में की है. इसके बाद दोनों जिलों की पुलिस सक्रिय हो गई और मामले की जांच तेज कर दी गई. कंकाल मिलने के बाद परिजनों में शोक का माहौल है. मामले में एक अहम सुराग भी हाथ लगा है कि सुल्तान के लापता होने के बाद उसके भाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई थीं. हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले थे. अब नए घटनाक्रम के बाद सभी पहलुओं की दोबारा जांच की जा रही है.
पहले से मामला दर्ज था
बड़नगर थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की गुमशुदगी का मामला पहले से दर्ज था. अब कंकाल मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. पुलिस हत्या सहित सभी संभावित एंगल पर जांच कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बरामद कंकाल को पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण और घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है.
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