बड़नगर ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन, 9 आरोपी गिरफ्तार, जांच एजेंसियां कर रही पूछताछ

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Badnagar Explosion Case: उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बड़नगर में क्रेन से हवा में लटकाए गए वाहन में विस्फोट के मामले में पुलिस कार्रवाई लगातार जारी है. इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. वहीं मामले की जांच में अब एटीएस (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) की टीम भी शामिल हो गई है.
एडिशनल एसपी करणदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़नगर विस्फोट मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें से पांच आरोपियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया. सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.
दो अन्य साथियों से पूछताछ
उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एटीएस की एक टीम भी बड़नगर पहुंची थी. एटीएस अधिकारियों ने मुख्य आरोपी शोएब खान और उसके दो अन्य साथियों से पूछताछ की है. जांच के दौरान जो भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे, उन्हें स्थानीय पुलिस के साथ साझा किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कानूनी कार्रवाई की जाएगी
गौरतलब है कि 23-24 जून की रात मोहर्रम जुलूस के दौरान बड़नगर के जय स्तंभ चौक पर क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर एक चार पहिया वाहन लटकाकर उसमें पटाखों के बारूद से विस्फोट किया गया था. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे अखाड़ों के बीच प्रतिस्पर्धा से जुड़ा मामला बताया है. मामले की जांच एफएसएल, जिला पुलिस, स्पेशल ब्रांच और अब एटीएस द्वारा भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से जांच जारी है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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