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बड़नगर ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन, 9 आरोपी गिरफ्तार, जांच एजेंसियां कर रही पूछताछ

Ujjain News: उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से लटके वाहन में हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की जांच में एटीएस भी शामिल हो गई है और मुख्य आरोपी सहित अन्य से पूछताछ जारी है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 30, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:47 PM IST
बड़नगर ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन, 9 आरोपी गिरफ्तार, जांच एजेंसियां कर रही पूछताछ
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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