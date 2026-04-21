हिजाब को 'हां' और तिलक को 'ना'! लेंसकार्ट के कथित आदेश पर भड़का बजरंग दल, उज्जैन स्थित शोरूम बंद कराने की दी चेतावनी

lenskart controversey ujjain: लेंसकार्ट कंपनी के कथित आदेश का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है. देश के कोने-कोने से आदेश का जमकर विरोध किया जा रहा है. हिंदू संगठन के सदस्य लेंसकार्ट कंपनी के कथित आदेश पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है उज्जैन से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लेंसकार्ट के शोरूम पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की है. साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उनके मांग का विरोद किया गया तो संगठन व्यापार बंद करा देंगे.

उज्जैन में लेंसकार्ट को लेकर विरोध

धार्मिक नगरी उज्जैन में एक बार फिर धार्मिक आस्था और पहचान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. लेंसकार्ट कंपनी के कथित आदेश के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के फ्रीगंज स्तिथ शोरूम पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है. शोरूम के मैन गेट पर हिन्दू देवी देवताओं की तस्वीर चिपकाकर खुली चेतवानी देते हुए कहा गया है अगर ये तस्वीरें हटी तो व्यापार बंद करा दिया जाएगा....साथ ही स्टॉफ को तिलक लगाया और भगवा दुप्पटा भी पहनाया....

हिंदू स्टाफ को लगाया गया तिलक

कार्यकर्ताओं ने शोरूम में मौजूद स्टाफ को तिलक भी लगाया साथ ही भगवा दुप्पटा भी पहनाया. कार्यकर्ताओं ने लेंसकार्ट के आदेश को हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है. विरोध के दौरान उन्होंने शोरूम के स्टाफ को तिलक लगाकर प्रतीकात्मक संदेश भी दिया और कहा कि हिंदू अपनी पहचान के साथ ही काम करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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लेंसकार्ट के आदेश का इतना विवाद क्यों

मामला उस कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि स्टाफ शोरूम में हिजाब या पगड़ी पहनकर काम कर सकते हैंस लेकिन तिलक और कलावा पहनकर आने वाले कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा. इस बयान के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिली है.संगठन के पदाधिकारी विक्की राठौर जिला सह सयोजक बजरंग दल ने आरोप लगाया कि इस तरह की सोच न सिर्फ अनुचित है बल्कि समाज में विभाजन पैदा करने वाली भी है. कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि इस तरह के बयान या नियम लागू किए गए तो शोरूम का संचालन मुश्किल हो जाएगा.

देशभर में हो रहे इतने विवाद के बाद अब देखना होगा कि कंपनी प्रबंधन इस पूरे मामले पर आधिकारिक रूप से क्या सफाई देता है रिपोर्ट: अनिमेष सिंह, उज्जैन

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