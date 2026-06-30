/जुलूस-धरना, डीजे और सार्वजनिक शूटिंग पर रोक, उज्जैन में 2 महीने के लिए सख्त नियम लागू, जानें क्या-क्या रहेगा बैन

इन चीजों पर लगा बैन

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. धरना, जुलूस या रैली के दौरान पेट्रोल, केरोसिन, एसिड जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखने या पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. बिना अनुमति किसी भी स्थान पर टेंट या पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही सड़क, हाईवे या सार्वजनिक मार्गों को बाधित करने और यातायात प्रभावित करने पर भी कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर भी प्रशासन ने सख्ती बरती है. फेसबुक, व्हाट्सएप, ई-मेल या अन्य डिजिटल माध्यमों पर किसी धर्म, जाति, व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भड़काऊ, आपत्तिजनक या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो या संदेश साझा करने पर कार्रवाई की जाएगी. एक महत्वपूर्ण निर्देश यह भी है कि ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय, शासकीय कार्यालयों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति वीडियो शूटिंग, रील बनाने और फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी. सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और हथियार लेकर चलने पर भी सख्ती