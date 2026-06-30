/जुलूस-धरना, डीजे और सार्वजनिक शूटिंग पर रोक, उज्जैन में 2 महीने के लिए सख्त नियम लागू, जानें क्या-क्या रहेगा बैन

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Ujjain News: उज्जैन जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163(1) के तहत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. ये आदेश 29 जून से अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा.
आदेश के अनुसार अब बिना प्रशासन की अनुमति कोई भी व्यक्ति या संस्था धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सभा या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगी. सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, तलवार, डंडा, रॉड, हॉकी या अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने, उनका प्रदर्शन करने या दुरुपयोग करने पर भी रोक रहेगी. प्रशासन ने डीजे, बैंड और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को भी अनुमति और निर्धारित नियमों के अधीन कर दिया है. ध्वनि प्रदूषण संबंधी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
इन चीजों पर लगा बैन
कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. धरना, जुलूस या रैली के दौरान पेट्रोल, केरोसिन, एसिड जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखने या पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. बिना अनुमति किसी भी स्थान पर टेंट या पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही सड़क, हाईवे या सार्वजनिक मार्गों को बाधित करने और यातायात प्रभावित करने पर भी कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर भी प्रशासन ने सख्ती बरती है. फेसबुक, व्हाट्सएप, ई-मेल या अन्य डिजिटल माध्यमों पर किसी धर्म, जाति, व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भड़काऊ, आपत्तिजनक या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो या संदेश साझा करने पर कार्रवाई की जाएगी. एक महत्वपूर्ण निर्देश यह भी है कि ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय, शासकीय कार्यालयों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति वीडियो शूटिंग, रील बनाने और फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी. सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और हथियार लेकर चलने पर भी सख्ती
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
इसके अलावा जिले के होटल, लॉज, धर्मशाला और सराय संचालकों को बाहरी मेहमानों की जानकारी प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को देना होगी. मकान मालिकों को भी अपने किरायेदारों का विवरण संबंधित थाने में उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा. हालांकि, ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ वैवाहिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को आवश्यक छूट दी गई है. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने क्षेत्र में शर्तों के साथ कार्यक्रमों की अनुमति दे सकेंगे. कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा.
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