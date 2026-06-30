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जुलूस-धरना, डीजे और सार्वजनिक शूटिंग पर रोक, उज्जैन में 2 महीने के लिए सख्त नियम लागू, जानें क्या-क्या रहेगा बैन

Ujjain News: कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आने वाले 2 महीनों के लिए शहर में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस संबंध में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के आदेश जारी किया है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 30, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:34 AM IST
जुलूस-धरना, डीजे और सार्वजनिक शूटिंग पर रोक, उज्जैन में 2 महीने के लिए सख्त नियम लागू, जानें क्या-क्या रहेगा बैन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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