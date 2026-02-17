Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3113339
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

चलते झूले पर मधुमक्खियों का हमला, जान बचाने के लिए ऊंचाई से नीचे उतरने लगे लोग; मची चीख पुकार

MP News: उज्जैन में आयोजित मेले में आज बड़ा हादसा हो गया. हवा में चलते झूले पर आज  मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. मंजर इतना भयानक था कि हवा में ही लोगों की चीख पुकार मचने लगी. लोगों  ने कई देर तक मधुमक्खियों के डंक झेले हैं जिन्हें बाद  में ICU में भर्ती कराया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ujjain news
ujjain news

Ujjain News: उज्जैन की ये खबर हैरान कर देने वाली है. यहां चलते झूले पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. आलम ऐसा रहा कि हवा में झूलते इस झूले के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरीके से कोशिश करने लगे. झूले में बैठे लोग चीखने-चिल्लाने लगे. पलभर में ही स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग ऊंचाई से ही नीचे उतरने की कोशिश करते दिखाई दिए. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं वहीं 3 बच्चे गंभीर है. 

चलते झूले पर मधुमक्खियों का हमला
घटना उज्जैन के नागदा के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर का है जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया था. मेले में ऐसा और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था. एक तरफ जहां ऊपर झूले में लोग मधुमक्खियों से परेशान थे वहीं नीचे भी बच्चों के परिजन और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी. झूला जैसे ही नीचे की ओर रूका तब तक कई लोग घायल हो गए थे. घायलों को फिर ICU में भर्ती कराया गया है. 

हवा में मचने लगी चीख पुकार
मधुमक्खियों के हमले के बाद से हवा में झूल रहे लोगों की प्राड़ निकल गई. झूला अपनी पूरी रफ्तार में था और इसी बीच मधुमक्खियों ने लोगों को काटना शुरू कर दिया. इस दौरान लोगों के पास अपनी जान बचाने का कोई ऑप्शन नहीं था. मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए कुछ लोग कपड़े से अपना चेहरा छिपाते नजर आए वहीं कुछ लोग सीट के नीचे छिपकर खुद की रक्षा कर रहे थे. हर किसी के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि किसी तरह झूला रूक जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

झूला रूकते ही स्थिति हुई भयानक
जैसे ही झूला संचालक ने झूला रोका, सामने की स्थिति देख नीचे खड़े लोगों की रूह कांप उठी. लोगों के शरीर पर दर्जनों डंक के निशान थे. ऊंचाई पर फंसे लोग कई मिनट से मधुमक्खियों के डंक झेलते रहे थे. हैरानी तो तब हुई जब एक ही परिवार के बच्चे गंभीर रूप से घायल दिखाई दिए. एक बच्चे की आंख में डंक लग गया है जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद से मेले में दहशत मच गई है लोग झूले पर बैठने से पहले 100 बार सोच रहे हैं.

TAGS

Ujjain News Hindi

Trending news

Ujjain News Hindi
चलते झूले पर मधुमक्खियों का हमला, जान बचाने के लिए ऊंचाई से नीचे उतरने लगे लोग
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ को मिले 7 नए IAS, राज्य सेवा के अधिकारियों का हुआ प्रमोशन, जानिए नाम
ratlam news
रतलाम के स्कूल में 'चोटी' पर बवाल, छात्राओं ने शिक्षिका पर लगाए बाल काटने के आरोप
mp news
11.14% की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ देश की 'ग्रोथ इंजन' बना मध्यप्रदेश! बदल रही तस्वीर
mp news
उज्जैन में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे से कोचिंग संचालक पर हमला, जानिए
chhattisgarh news
बिरनपुर हिंसा मामला, रहीम-ईदुल की हत्या के 17 आरोपी दोषमुक्त, 3 साल बाद आया फैसला
indore news
इंदौर की सियासत में बड़ा उलटफेर, दिग्गज BJP नेता की बेटी ने थामा 'हाथ', चर्चाएं तेज
Ujjain News Hindi
'दिलवर' बनकर उज्जैन में घूम रहा था जफर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर की पिटाई
chhatarpur news
पति ने बेरहमी से पीटा, गला घोंटा फिर पेट्रोल डालकर जलाया; पत्नी ने कहा- केस मत करना!
mp news
CM केयर योजना: कैंसर और हार्ट मरीजों के लिए बनेंगे सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल