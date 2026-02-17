चलते झूले पर मधुमक्खियों का हमला, जान बचाने के लिए ऊंचाई से नीचे उतरने लगे लोग; मची चीख पुकार

MP News: उज्जैन में आयोजित मेले में आज बड़ा हादसा हो गया. हवा में चलते झूले पर आज मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. मंजर इतना भयानक था कि हवा में ही लोगों की चीख पुकार मचने लगी. लोगों ने कई देर तक मधुमक्खियों के डंक झेले हैं जिन्हें बाद में ICU में भर्ती कराया गया है.
Ujjain News: उज्जैन की ये खबर हैरान कर देने वाली है. यहां चलते झूले पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. आलम ऐसा रहा कि हवा में झूलते इस झूले के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरीके से कोशिश करने लगे. झूले में बैठे लोग चीखने-चिल्लाने लगे. पलभर में ही स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग ऊंचाई से ही नीचे उतरने की कोशिश करते दिखाई दिए. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं वहीं 3 बच्चे गंभीर है.
चलते झूले पर मधुमक्खियों का हमला
घटना उज्जैन के नागदा के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर का है जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया था. मेले में ऐसा और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था. एक तरफ जहां ऊपर झूले में लोग मधुमक्खियों से परेशान थे वहीं नीचे भी बच्चों के परिजन और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी. झूला जैसे ही नीचे की ओर रूका तब तक कई लोग घायल हो गए थे. घायलों को फिर ICU में भर्ती कराया गया है.
हवा में मचने लगी चीख पुकार
मधुमक्खियों के हमले के बाद से हवा में झूल रहे लोगों की प्राड़ निकल गई. झूला अपनी पूरी रफ्तार में था और इसी बीच मधुमक्खियों ने लोगों को काटना शुरू कर दिया. इस दौरान लोगों के पास अपनी जान बचाने का कोई ऑप्शन नहीं था. मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए कुछ लोग कपड़े से अपना चेहरा छिपाते नजर आए वहीं कुछ लोग सीट के नीचे छिपकर खुद की रक्षा कर रहे थे. हर किसी के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि किसी तरह झूला रूक जाए.
झूला रूकते ही स्थिति हुई भयानक
जैसे ही झूला संचालक ने झूला रोका, सामने की स्थिति देख नीचे खड़े लोगों की रूह कांप उठी. लोगों के शरीर पर दर्जनों डंक के निशान थे. ऊंचाई पर फंसे लोग कई मिनट से मधुमक्खियों के डंक झेलते रहे थे. हैरानी तो तब हुई जब एक ही परिवार के बच्चे गंभीर रूप से घायल दिखाई दिए. एक बच्चे की आंख में डंक लग गया है जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद से मेले में दहशत मच गई है लोग झूले पर बैठने से पहले 100 बार सोच रहे हैं.