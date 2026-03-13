Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3139186
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे पृथ्वी शॉ, मंगेतर के साथ भस्म आरती में हुए शामिल, DC से खेलेंगे

Prithvi Shaw Prayer Baba Mahakal: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे और उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए. वह अपनी मंगेतर के साथ बाबा की भस्म आरती में शामिल हुए.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन पहुंचे पृथ्वी शॉ
उज्जैन पहुंचे पृथ्वी शॉ

Prithvi Shaw Arrives in Ujjain: आईपीएल शुरू होने से पहले क्रिकेटर पृथ्वी शॉ बाबा महाकाल की शरण में पहुंच गए हैं. शुक्रवार को उन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए. इस दौरान उनकी मंगेतर भी उनके साथ थी. दोनों ने करीब चार बजे ही मंदिर में पहुंचकर नंदी हॉल से बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए और उसके बाद देहरी से बाबा की पूजा अर्चना की है. इस दौरान मंदिर समिति के लोगों ने उनका स्वागत भी किया. बता दें कि पृथ्वी शॉ ने हाल ही में सगाई की है. जबकि इस बार के आईपीएल सीजन में वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम से खेलेंगे. पृथ्वी शॉ का हालिया फॉर्म ठीक नहीं रहा है, जिससे वह लंबे समय से टीम इंडिया से भी बाहर रहे हैं.

दो घंटे मंदिर में रुके पृथ्वी शॉ 

पृथ्वी शॉ शुक्रवार की रात ही उज्जैन पहुंच गए थे. वह सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और यहां तड़के करीब चार बजे भस्म आरती में शामिल हुए. हालांकि इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था. लेकिन, बाद में नंदी हाल में बैठकर बाबा की पूजा अर्चना की है. उनके साथ उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल भी साथ थी. करीब दो घंटे तक भस्म आरती में शामिल होने के बाद उन्होंने देहरी से बाबा महाकाल को जल अर्पित किया. जबकि मंदिर परिसर के अन्य मंदिरों में भी पूजन-अर्चन किया. इस दौरान मंदिर समिति के लोग उनके साथ रहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली कैपिटल्स से खेलेंगे पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ इस बार आईपीएल के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे. वह टीम इंडिया में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में खेल चुके हैं. लेकिन, लंबे समय से आउटऑफ फॉर्म होने की वजह से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. रणजी में वह मुंबई की तरफ से खेलते हैं. यही वजह है कि इस बार आईपीएल सीजन पृथ्वी शॉ के लिए अहम माना जा रहा है. क्योंकि यह टीम इंडिया में वापसी करने के लिए उनके पास बड़ा मौका हो सकता है. इससे पहले भी वह कई बार आईपीएल शुरू होने से पहले बाबा महाकाल के दर्शन करने आते रहे हैं. 

पृथ्वी शॉ ने हाल ही में अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से सगाई की है. उन्होंने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी. आकृति अग्रवाल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस हैं. जिनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थी. 

ये भी पढ़ेंः MP में इस योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए देगी मोदी सरकार, मध्य प्रदेश को होगा फायदा 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Prithvi Shawprithvi shaw prayer baba mahakal

Trending news

raipur news
रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज पर संकट, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर
mp news
हाथों में मेहंदी, चेहरे पर हल्दी, गैंगस्टर दूल्हे की रिहाई के लिए थाने पहुंची दुल्हन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे CM मोहन, एमपी में बढ़ी गर्मी, पढ़ें अपडेट
bhopal news
अब सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए मिलेगी LPG गैस, भोपाल में कलेक्टर का नया आदेश
Latest Ujjain News
उज्जैन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, 30 घरेलू सिलेंडर जब्त
Latest Ujjain News
उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शंखनाद, विक्रम उत्सव में दिखेगा अनूठा संगम
gwalior news
..फिर मंडप में दुल्हन ने खोल दी दूल्हे की काली सच्चाई, ग्वालियर में बैरंग लौटी बारात
mp news
दांडी मार्च की यादें हुईं ताजा, प्रहलाद पटेल की पदयात्रा से पहले कॉफी टेबल बुक लॉन्च
Singrauli Crime News
सिंगरौली में रंग लगाने के विवाद में नाबालिग की हत्या,गुस्साएं भीड़ ने फूंकी गाड़ियां
mp news
ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध का एमपी में असर, श्योपुर में गैस बुकिंग सिस्टम ठप्प