बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे पृथ्वी शॉ, मंगेतर के साथ भस्म आरती में हुए शामिल, DC से खेलेंगे

Prithvi Shaw Arrives in Ujjain: आईपीएल शुरू होने से पहले क्रिकेटर पृथ्वी शॉ बाबा महाकाल की शरण में पहुंच गए हैं. शुक्रवार को उन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए. इस दौरान उनकी मंगेतर भी उनके साथ थी. दोनों ने करीब चार बजे ही मंदिर में पहुंचकर नंदी हॉल से बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए और उसके बाद देहरी से बाबा की पूजा अर्चना की है. इस दौरान मंदिर समिति के लोगों ने उनका स्वागत भी किया. बता दें कि पृथ्वी शॉ ने हाल ही में सगाई की है. जबकि इस बार के आईपीएल सीजन में वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम से खेलेंगे. पृथ्वी शॉ का हालिया फॉर्म ठीक नहीं रहा है, जिससे वह लंबे समय से टीम इंडिया से भी बाहर रहे हैं.

दो घंटे मंदिर में रुके पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ शुक्रवार की रात ही उज्जैन पहुंच गए थे. वह सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और यहां तड़के करीब चार बजे भस्म आरती में शामिल हुए. हालांकि इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था. लेकिन, बाद में नंदी हाल में बैठकर बाबा की पूजा अर्चना की है. उनके साथ उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल भी साथ थी. करीब दो घंटे तक भस्म आरती में शामिल होने के बाद उन्होंने देहरी से बाबा महाकाल को जल अर्पित किया. जबकि मंदिर परिसर के अन्य मंदिरों में भी पूजन-अर्चन किया. इस दौरान मंदिर समिति के लोग उनके साथ रहे.

दिल्ली कैपिटल्स से खेलेंगे पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ इस बार आईपीएल के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे. वह टीम इंडिया में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में खेल चुके हैं. लेकिन, लंबे समय से आउटऑफ फॉर्म होने की वजह से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. रणजी में वह मुंबई की तरफ से खेलते हैं. यही वजह है कि इस बार आईपीएल सीजन पृथ्वी शॉ के लिए अहम माना जा रहा है. क्योंकि यह टीम इंडिया में वापसी करने के लिए उनके पास बड़ा मौका हो सकता है. इससे पहले भी वह कई बार आईपीएल शुरू होने से पहले बाबा महाकाल के दर्शन करने आते रहे हैं.

पृथ्वी शॉ ने हाल ही में अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से सगाई की है. उन्होंने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी. आकृति अग्रवाल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस हैं. जिनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थी.

