प्रेमिका के जीजा के घर युवक ने खुद को मारी गोली, बंगाली कॉलोनी में सनसनी; CCTV में कैद आखिरी पल

Ujjain News: उज्जैन में आज शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां बैतूल जिले के सारणी निवासी एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. युवक की पहचान निखिल आहके के रूप में हुई है, जो एक्टिवा से करीब 361 किलोमीटर का सफर तय कर उज्जैन पहुंचा था.

मिली जानकारी के मुताबिक, निखिल अपनी प्रेमिका से मिलने बंगाली कॉलोनी स्थित उसके जीजा के घर पहुंचा था. युवती भी मूल रूप से सारणी की रहने वाली है और कुछ दिन पहले ही उज्जैन में अपनी बहन के घर आकर रुकी हुई थी. शाम के समय युवक कॉलोनी में पहुंचा और आसपास के लोगों से विनय नाम के व्यक्ति का पता पूछा.



गोली की आवाज सुनाई दी

घर में उस समय केवल महिलाएं मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि युवक ने पहले युवती और उसकी बहन से बातचीत की. इसके बाद उसने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया. कुछ ही देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी.

मौके पर पहुंचे लोग

आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो युवक सीने में गोली लगने से तड़प रहा था. अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. युवक अपने साथ पिस्टल लेकर आया था, जिससे उसने खुद को गोली मारी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. सीएसपी दीपिका शिंदे के अनुसार युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध थे. फिलहाल युवती से पूछताछ की जा रही है कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी और युवक ने यह कदम क्यों उठाया. फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक एक्टिवा से घर के बाहर खड़ा नजर आ रहा है. पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!