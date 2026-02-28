Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3126125
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

प्रेमिका के जीजा के घर युवक ने खुद को मारी गोली, बंगाली कॉलोनी में सनसनी; CCTV में कैद आखिरी पल

Ujjain Crime News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने बंद कमरे में गोली से मौत के घाट उतार दिया है. बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ujjain Crime News
Ujjain Crime News

Ujjain News: उज्जैन में आज शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां बैतूल जिले के सारणी निवासी एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. युवक की पहचान निखिल आहके के रूप में हुई है, जो एक्टिवा से करीब 361 किलोमीटर का सफर तय कर उज्जैन पहुंचा था.

मिली जानकारी के मुताबिक, निखिल अपनी प्रेमिका से मिलने बंगाली कॉलोनी स्थित उसके जीजा के घर पहुंचा था. युवती भी मूल रूप से सारणी की रहने वाली है और कुछ दिन पहले ही उज्जैन में अपनी बहन के घर आकर रुकी हुई थी. शाम के समय युवक कॉलोनी में पहुंचा और आसपास के लोगों से विनय नाम के व्यक्ति का पता पूछा.
fallback
गोली की आवाज सुनाई दी
घर में उस समय केवल महिलाएं मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि युवक ने पहले युवती और उसकी बहन से बातचीत की. इसके बाद उसने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया. कुछ ही देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी.

मौके पर पहुंचे लोग 
आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो युवक सीने में गोली लगने से तड़प रहा था. अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. युवक अपने साथ पिस्टल लेकर आया था, जिससे उसने खुद को गोली मारी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. सीएसपी दीपिका शिंदे के अनुसार युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध थे. फिलहाल युवती से पूछताछ की जा रही है कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी और युवक ने यह कदम क्यों उठाया. फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक एक्टिवा से घर के बाहर खड़ा नजर आ रहा है. पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Latest Ujjain News

Trending news

Latest Ujjain News
प्रेमिका के जीजा के घर युवक ने खुद को मारी गोली, CCTV में कैद आखिरी पल
mp holi
एमपी में होली पर अनोखी परंपरा! भाई-दूज के लिए सजने लगीं शक्कर की मालाएं, जानिए क्यों
Seoni News
एमपी में घोटालेबाज अफसर सावधान! शिक्षामंत्री ने दी चेतावनी, जानिए क्या है पूरा मामला
Lathmar Holi
MP में होली पर बरसाई जाती हैं लाठियां!यहां बरसाना जैसा नजारा देखने उमड़ता है जनसैलाब
mp government job
सरकारी नौकरी का सपना होगा सच! MP के इस विभाग में निकली बंपर भर्तियां, ऐसे भरें फॉर्म
mp news
धार में लुटेरी दुल्हन का कारनामा, साढ़े 4 लाख में हुई शादी, पगफेरे के बहाने हुई फरार
dhar news
मच गया हड़कंप! मिशन अस्पताल जमीन घोटाले का फरार मास्टरमाइंड गिरफ्तार
mp news
इंदौर में होगा अनोखा होलिका दहन, 11 अपराधी महिलाओं के पुतले होंगे राख, जानिए
Chhattisgarh Liquor Scam
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत, HC से मिली सशर्त जमानत
Bilaspur Raigarh route
इस रूट के यात्री ध्यान दें! कैंसिल हुईं ये 4 ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट