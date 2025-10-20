Advertisement
खेत की मेंड़ बनी लड़ाई की जड़! जमीन विवाद को लेकर ऊपर चढ़ाया ट्रैक्टर, एक की मौत, दो घायल

Madhapura Tractor Attack: उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र में खेत की जुताई को लेकर हुए विवाद में जाकीर पटेल की ट्रैक्टर से हुई चोटों के कारण मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. विवाद पारिवारिक रंजिश और खेत की सीमा को लेकर हुआ बताया जा रहा है. पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:54 PM IST
खेत की मेंड़ बनी लड़ाई की जड़!
खेत की मेंड़ बनी लड़ाई की जड़!

Ujjain Crime News: उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र के ग्राम माधौपुरा में शुक्रवार रात खेत की जुताई को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह विवाद पारिवारिक रंजिश और खेत की सीमा को लेकर हुआ बताया जा रहा है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, फरियादी शाकीर ने बताया कि वह अपने दोस्त युसुफ के साथ ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था. इसी दौरान रात करीब साढ़े नौ बजे आरोपी आशिक पुत्र अल्लानूर पटेल खेत में ट्रैक्टर चलाने को लेकर उनके साथ विवाद करने लगा. थोड़ी ही देर में इकबाल, इरफान और अफजल भी अपने-अपने ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचे.

बताया जा रहा है कि जब उनके पिता जाकीर पटेल ने आरोपियों को खेत जोतने से रोका, तो इकबाल ने गाली-गलौज करते हुए ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ा दिया. इससे जाकीर पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए और ट्रैक्टर के पंजे में फंसने से उनके सिर, पीठ और पेट में गंभीर चोटें आईं. घटना में बीच-बचाव करने पहुंचे शाकीर और उसका भाई राजू पटेल पर भी आरोपियों ने हमला किया. अफजल ने लोहे की पाइप से शाकीर पर हमला किया, जबकि आशिक और इरफान ने राजू को लोहे की टामी और ट्रैक्टर से गंभीर रूप से घायल कर दिया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी
घायल शाकीर ने बताया कि परिजन और गांव के लोग उन्हें और अन्य घायल को इलाज के लिए निजी वाहन से रतलाम ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनके पिता जाकीर पटेल की मौत हो गई. घटना की सूचना पर थाना भाटपचलाना से उपनिरीक्षक सुनील शर्मा मौके पर पहुंचे और गीता देवी अस्पताल, रतलाम में घायल शाकीर से बयान दर्ज किए. मृतक का शव मेडिकल कॉलेज रतलाम में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0/2025, धारा 103(1), 109, 296, 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश तथा मामले की विवेचना जारी है.

