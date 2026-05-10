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उज्जैन पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल, बाबा महाकाल के किए दर्श, भस्म आरती में हुए शामिल

Ujjain News: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल रविवार सुबह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और भगवान महाकाल की सुबह की 'भस्म आरती' में शामिल हुए. मंदिर प्रबंधन समिति ने उनका स्वागत किया.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 10, 2026, 10:06 AM IST
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उज्जैन पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल, बाबा महाकाल के किए दर्श, भस्म आरती में हुए शामिल

Baba Mahakal Ujjain News: मशहूर फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल रविवार सुबह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और भगवान महाकालेश्वर की विश्व-प्रसिद्ध सुबह की 'भस्म आरती' में शामिल हुए.  इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उप प्रशासक एस.एन. सोनी ने अभिनेता का स्वागत किया.

दर्शन के बाद क्या बोले अर्जुन रामपाल
दर्शन के बाद हुई बातचीत के दौरान अर्जुन रामपाल ने जय श्री महाकाल का जयघोष करते हुए मंदिर में की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर की अपनी इस यात्रा से उन्हें बेहद संतुष्टि मिली है. उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से भक्तों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, और जिस तरह से हर किसी का ख़्याल रखा जा रहा है, वह सचमुच तारीफ के काबिल है. इसके अलावा उन्होंने आने वाले सिंहस्थ और कुंभ पर्वों की तैयारियों को लेकर भी अपनी संतुष्टि जाहिर की. उन्होंने बताया कि उन्हें यह जानकारी दी गई है कि आने वाले कुंभ जिसमें लाखों-करोड़ों भक्तों के आने की उम्मीद है की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस काम के बावजूद, मंदिर प्रशासन और व्यवस्थाओं को संभालने वाले कर्मचारी अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहद कुशलता के साथ निभा रहे हैं.

अभिनेता ने आगे कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं. हालांकि, व्यवस्थाएं इतनी सुचारू रूप से प्रबंधित हैं कि लोग आसानी और सुगमता से दर्शन कर पा रहे हैं. अंत में उन्होंने मंदिर प्रशासन और सेवा कार्य में लगे सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं.

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यह भी पढ़ें: 5 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा स्नान कॉरिडोर, उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज

 

गायिका इशिता विश्वकर्मा  भी पहुंची
प्रसिद्ध गायिका इशिता विश्वकर्मा ने भी विश्व-प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने भगवान महाकालेश्वर की सुबह की भस्म आरती में भाग लिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उप प्रशासक एस.एन. सोनी ने इशिता विश्वकर्मा का स्वागत किया.

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