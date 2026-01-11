महाकाल के दरबार पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा और शमिता शेट्टी, रात्रि आरती में हुईं शामिल, कहा- बाबा का बुलावा आया

Mahakaleshwar Temple Ujjain: मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी हाल ही में उज्जैन पहुंचीं, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की. साथ ही दोनों बहनों ने पूरी श्रद्धा के साथ दिव्य रात्रि आरती (शाम की पूजा) में हिस्सा लिया और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया. मंदिर परिसर के भक्तिमय माहौल में शेट्टी बहनें पूरी आस्था और भावना के साथ आरती में डूबी हुई नज़र आईं. इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकाल के दरबार में हाजिरी तभी लगती है जब स्वयं महादेव का बुलावा आता है. ऐसा लगता है जैसे बाबा ने हमें खुद बुलाया है इसलिए हम सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आए.

महाकाल के दरबार पहुंची शिल्पा और शमिता शेट्टी

आरती के बाद शिल्पा शेट्टी ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि महाकाल मंदिर जाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्लानिंग से होती है, बल्कि यह भगवान शिव की कृपा से होता है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे भगवान शिव ने उन्हें बुलाया हो, और इसीलिए वह बिना किसी देरी के उज्जैन पहुंच गईं. शिल्पा ने यह भी बताया कि यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और पहली बार शाम की आरती में शामिल होकर उन्हें बहुत शांति और पॉजिटिविटी महसूस हुई.

महाकाल मंदिर प्रबंधन की जमकर तारीफ

एक्ट्रेस शिल्पा और शमिता शेट्टी ने महाकाल मंदिर के अच्छे से ऑर्गनाइज़ दर्शन सिस्टम और प्रबंधन की बहुत तारीफ़ की. मंदिर प्रबंधन कमेटी के सहायक प्रशासकने दोनों का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया. शिल्पा ने कहा कि उन्हें वहां जो आध्यात्मिक शांति मिली, वह अनमोल थी. उन्होंने बाबा महाकाल के चरणों में सम्मान देने के लिए जल्द ही वापस आने का वादा भी किया. उनके इस दौरे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर उनके फैंस के बीच वायरल हो रहे हैं. उन्होंने खास तौर पर कहा कि वह जल्द ही दोबारा आना चाहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि बाबा महाकाल मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां कई जानी-मानी हस्तियां आशीर्वाद लेने के लिए नियमित रूप से आती हैं. इससे पहले एक्ट्रेस निमरत कौर भी आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर आई थीं, जिसकाॉएक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!