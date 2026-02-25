Advertisement
उज्जैन में 1.31 करोड़ के नोटों से सजे भोलेनाथ, अब तक की सबसे शानदार सजावट! जिधर देखो उधर नोट ही नोट

Ujjain News: उज्जैन जिले के बड़नगर में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में महादेव को ₹1.31 करोड़ के नोटों से सजाया गया है. पिछले पांच सालों से चली आ रही इस परंपरा में इस साल सबसे ज़्यादा नोटों का इस्तेमाल हुआ है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:10 PM IST
Ujjain Budheshwar Mahadev Temple: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के पास बड़नगर में मौजूद प्राचीन बुद्धेश्वर महादेव मंदिर  इन दिनों अपनी अनोखी सजावट की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. भगवान शिव का श्रृंगार कीमती गहनों या फूलों से नहीं, बल्कि ₹1.31 करोड़ कीमत के असली नोटों से किया गया है. यह रस्म मंदिर की एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जो पिछले पांच सालों से लगातार की जा रही है. खास बात यह है कि इस साल इस्तेमाल हुई रकम (₹1.31 करोड़) इसके इतिहास में सबसे ज़्यादा है.

बड़नगर में महादेव की अद्भुत सजावट
दरअसल बड़नगर में बुद्धेश्वर महादेव की शानदार सजावट लोगों की आस्था का केंद्र बन गई है. मंदिर को 1 करोड़ 31 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया है. सात कुशल कलाकारों की टीम ने इस दिव्य सजावट को बनाने में अपनी कला का प्रदर्शन किया, जो पिछले पांच सालों से चल रही है. इस अनोखी परंपरा में अब तक की सबसे बड़ी रकम का इस्तेमाल हुआ है. नोटों से बने मुकुट, हार और आकर्षक लड़ियों से सजे महादेव के इस मनमोहक रूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: महाशिवरात्रि के बाद उज्जैन में शिव-पार्वती विवाह की धूम, बाबा महाकाल की बारात को लेकर शहर में उत्साह

महाशिवरात्रि के बाद मेले का आयोजन
बता दें कि महाशिवरात्रि के बाद हर साल मंदिर में मेला लगता है. इस साल मेला 14 फरवरी को शुरू हुआ और 28 फरवरी को खत्म होगा. करेंसी नोटों से बनी यह खास सजावट 26 फरवरी तक चलेगी. मंदिर के पुजारी के मुताबिक नोटों की माला, मुकुट और लड़ियां बनाने में सात कलाकारों की टीम को करीब तीन दिन लगे. कलाकारों ने करेंसी नोटों से की गई आकर्षक सजावट से मंदिर को शानदार लुक दिया है. नोटों से बनी यह सजावट इतनी आकर्षक है कि लोग दूर-दूर से आ रहे हैं. इस सजावट को पूरा करने में लगभग 48 घंटे लगे. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "उज्जैन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

