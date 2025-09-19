महाकाल भक्त हो जाएं सावधान! महाकालेश्वर मंदिर के पास होटलों में चल रहा गंदा खेल, जानिए कैसे

Ujjain Fraud Case: उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है. एक ठग ने मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट से छेड़छाड़ कर उस पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया. श्रद्धालुओं ने जब होटल में रूम बुकिंग के लिए उस नंबर पर संपर्क किया, तो ठग ने उनसे अपने बैंक खाते में पैसे जमा करवा लिए.

मामला सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज होटल से जुड़ा है, जिसे पर्यटन निगम ने महाराजवाड़ा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डेवलप किया है. वेबसाइट पर दी गई गलत जानकारी के चलते कई लोग फंस गए. श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए और जब वे उज्जैन होटल पहुंचे तो उन्हें ठगी का पता चला. गुरुवार को आगरा से आए श्रद्धालु ने भी आठ हजार रुपये की ठगी की शिकायत की थी.

अब तक आधा दर्जन शिकायत

अब तक करीब आधा दर्जन लोग इस तरह की शिकायत दर्ज करा चुके हैं. होटल के मैनेजर सतीश पाठक ने पूरी घटना की जानकारी महाकाल पुलिस को दी, जिसके बाद अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. (रिपोर्टः अनिमेश सिंह/ उज्जैन)

