उज्जैन के एमपी हॉस्पिटल में युवक की मौत का मामला, 5 सदस्यीय टीम कर रही जांच, इलाज में लापरवाही का आरोप

Ujjain News: सड़क हादसे में घायल युवक की उज्जैन के फ्रीगंज स्थित एमपी हॉस्पिटल में मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. इलाज में लापरवाही के आरोप के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू करते हुए जांच तेज कर दी है.
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Ujjain News: उज्जैन के फ्रीगंज स्थित एमपी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट में घायल युवक की मौत के बाद मचा बवाल अब जांच के दायरे में आ गया है. परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू करते हुए जांच तेज कर दी है.
दरअसल, कुछ दिन पहले महामृत्युंजय द्वार के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए प्रताप आंजना को स्थानीय लोगों द्वारा एमपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए गलत इलाज, ICU में मशीनें बंद होने, डॉक्टरों की कमी और मरीज की स्थिति छुपाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे.
परिजनों का यह भी आरोप है कि मरीज की हालत गंभीर होने के बावजूद ना तो सही इलाज किया गया और ना ही समय पर रेफर किया गया. साथ ही मौत के बाद बिना सहमति के शव को बाहर निकालने की कोशिश भी की गई.
मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया था और उपचार से संबंधित शिकायतों को स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे बताया था.
5 सदस्यीय जांच टीम का गठन
अब इस पूरे मामले में सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है. टीम ने एमपी हॉस्पिटल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.
सीएमएचओ के अनुसार, जांच के दौरान अस्पताल के रिकॉर्ड, डॉक्टरों की ड्यूटी चार्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई है, साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट का भी परीक्षण किया गया है. अभी अस्पताल स्टाफ और परिजनों के बयान लिए जाना बाकी है. उन्होंने बताया कि सभी पहलुओं की जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल प्रारंभिक जांच में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है.
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