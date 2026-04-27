EOW करेगी जेल GPF घोटाले की जांच, कई अधिकारियों पर आ सकती हैं आंच, जानिए क्या है पूरा मामला

Ujjain Jail Scam: उज्जैन की केंद्रीय जेल में हुए करोड़ों के जीपीएफ घोटाले में अब एक बड़ा मोड आ गया है. शासन के आदेश के बाद इस पूरे मामले की कमान अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने संभाल ली है. जिला पुलिस से केस डायरी हाथ में लेते ही ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच की दिशा तय कर दी है. ईओडब्ल्यू एसपी समर वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जेल के अकाउंटेंट और जेल अधीक्षक जैसे मुख्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही चालान पेश किया जा चुका है, लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है.

ईओडब्ल्यू की टीम अब उस बड़े षड्यंत्र को खंगाल रही है, जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का पैसा अलग-अलग बैंक खातों में खपाया गया. एसपी वर्मा ने बताया कि जांच इस बिंदु पर टिकी है कि इस पूरे खेल में पर्दे के पीछे और कौन से रसूखदार शासकीय सेवक शामिल थे. ईओडब्ल्यू की इस एंट्री से अब जेल विभाग और प्रशासन से जुड़े कई और संदिग्धों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जांच की आंच कई नए नामों तक पहुंच सकती है.

अब तक 12 लोगों पर आरोप

गौरतलब है कि भ्रष्टाचार का यह बड़ा खेल मार्च 2023 में तब सामने आया था. जब प्रहरी और अन्य जेल कर्मियों के खातों से करोड़ों रुपए गायब मिले थे. इस सनसनीखेज मामले में अब तक तत्कालीन जेल अधीक्षक उषा राज और मुख्य साजिशकर्ता लेखा लिपिक रिपुदमन रघुवंशी समेत करीब 12 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है, जिनमें जेल विभाग के कई प्रहरी और उनके परिजन भी शामिल हैं.

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15 करोड़ के गबन की पुष्टि

पुलिस ने इस मामले में पूर्व में ही सख्त एक्शन लेते हुए कई गिरफ्तारियां की थीं और लगभग 15 करोड़ रुपए के गबन की पुष्टि की थी. अब ईओडब्ल्यू की टीम इस बात की तह तक जाएगी कि जेल की चारदीवारी के भीतर सालों तक चले इस फर्जीवाड़े में क्या मुख्यालय स्तर के किसी बड़े अधिकारी का भी हाथ था. ईओडब्ल्यू की सक्रियता के बाद अब इस केस में जल्द ही कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.

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