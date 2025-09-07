MP की इस जगह से दिखेगा सटीक 'चंद्रग्रहण', कभी यहां से मापा जाता था आकाश

Ujjain Vedhshala: चंद्रग्रहण का भारत में पूरा असर दिखाई देगा, रविवार-सोमवार की रात में लगने वाले साले के पहले चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो गया है, जबकि रात में लगने वाले ग्रहण का असर 3 घंटे 29 मिनट तक रहेगा. ऐसे में यह विशेष दिन माना जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रग्रहण का मध्य प्रदेश से भी खास कनेक्शन है, क्योंकि एमपी में एक ऐसी जगह है, जहां से चंद्रग्रहण बिल्कुल सटीक देखा जा सकता है. जब भी कोई ग्रहण लगता है तो इस जगह का नाम सबसे पहले चर्चा में आता है, क्योंकि यहां से खगोलीय घटनाओं की सबसे सटीक जानकारी ली जाती है.

उज्जैन की वैधशाला

हम बात कर रहे हैं उज्जैन की वैधशाला की जहां से ग्रहण सटीक दिखेगा. दरअसल, उज्जैन में बनी वैधशाला, जिसे 'जंतर मंतर' के नाम से भी जाना जाता है खगोलीय घटनाओं के लिए एक अहम जगह मानी जाती है. इसकी स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की तरफ से 18वीं सदी में लगभग1725-1730 के पास की गई थी. जो यह भारत के पांच ऐतिहासिक जंतर मंतरों में से एक है. ऐसे में जब भी ग्रहण जैसी घटनाएं होती हैं तो इसकी चर्चा तेज हो जाती है. क्योंकि यह खगोलीय वेधशाला प्राचीन भारत की वैज्ञानिक दृष्टि और गणितीय ज्ञान का जीवंत प्रमाण है, जहां ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति, सूर्य व चंद्रमा की गति, और यहां तक कि ग्रहण जैसी घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाया जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः Chandra Grahan 2025: भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कब से कब तक लगेगा चंद्रग्रहण, जान लें आपके जिले की टाइमिंग

उज्जैन से दिखेगा चंद्रग्रहण

ऐसे में रविवार को फिर उज्जैन से चंद्रग्रहण देखा जाएगा, क्योंकि यह खगोल प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए विशेष महत्व रखता है. बताया जा रहा है कि ग्रहण रात में करीब 9 बजकर 52 मिनट से शुरू होगा और रात में 1 बजकर 8 मिनट पर खत्म होगा, जिसमें सबसे स्पष्ट ग्रहण 11 बजकर 30 मिनट के आसपास दिखेगा, ऐसे में इसी दौरान सबसे सटीक ग्रहण उज्जैन की वैधशाला से देखा जाएगा. क्योंकि यह अवसर केवल एक घटना नहीं होती बल्कि यह वैज्ञानिक निरीक्षण का बड़ा मौका भी होता है. जहां उज्जैन की वैधशाला में रखे प्राचीन यंत्रों का आज भी इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में यहां भी ग्रहण को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है.

वैसे भी उज्जैन का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व अहम माना जाता है, क्योंकि बाबा मंदिर में ग्रहण का कोई असर नहीं होता है, जिससे यहां बाबा का मंदिर में भी खुला रहता है. जबकि वैधशाला की वजह से उज्जैन शहर को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शहर भारतीय मानक समय का निर्धारण होता है, ऐसे में वैधशाला, अपने वैज्ञानिक आधार के साथ, इस धार्मिक और खगोलीय संगम को अद्वितीय बनाती है.

ये भी पढे़ंः Chandra Grahan 2025: रायपुर-बिलासपुर में चंद्रग्रहण की क्या है टाइमिंग? जान लीजिए अभी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!