'अब ये मुझसे जूते भी ढूंढवाएंगे', AI का ऐसा इस्तेमाल! मंदिर के बाहर खोई चप्पल...ChatGPT ने ऐसे मिनटों में ढूंढ निकाला, VIRAL VIDEO

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कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अब रोजमर्रा की छोटी-बड़ी समस्याओं को हल करने में भी मददगार साबित हो रही है. इसका एक दिलचस्प उदाहरण उज्जैन से सामने आया, जहां गोवा के एक व्यक्ति ने मंदिर में श्रद्धालुओं के सामने आने वाली आम परेशानी का समाधन खोजने के लिए चैटजीपीटी (ChatGPT) की मदद ली. AI की मदद से खोई हुई चप्पल ढूंढने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जूतों के बड़े ढेर के बीच अपनी गुम हुई चप्पल को ChatGPT की मदद से खोजता नजर आ रहा है. वायरल वीडियो को Instagram यूजर Shubhang Borkar ने अपलोड किया है. वीडियो में बड़ी संख्या में जूते-चप्पल नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि व्यक्ति की एक चप्पल इसी भीड़ में कहीं गुम हो गई थी. काफी तलाश के बाद उसने जूतों के ढेर की तस्वीर ChatGPT पर अपलोड की और अपनी चप्पल पहचानने में मदद मांगी.
ChatGPT की ली मदद
यह अनोखा मामला उज्जैन महाकाल मंदिर का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि शुभांग बोरकर बाबा महाकाल के दर्शन करने गए थे. मंदिर से बाहर निकलते ही उन्हें हजारों जूतों और चप्पलों का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया. उस भीड़ में अपने जूते ढूंढना कोई आसान काम नहीं था. समय बचाने के लिए शुभांग ने एक स्मार्ट तरीका निकाला. उन्होंने अपने जूतों की एक पुरानी फोटो ली और दूसरी फोटो मंदिर के बाहर लगे जूतों के ढेर की ली. फिर उन्होंने दोनों तस्वीरें और अपनी समस्या ChatGPT के साथ शेयर कीं और पूछा, 'इस ढेर में मेरे जूते कहां हैं?' AI ने एक डिटेक्टिव की तरह काम किया. ChatGPT ने जूतों के रंग, डिजाइन और पैटर्न के बारे में कुछ सवाल पूछे और फिर तस्वीरों का एनालिसिस करने के बाद कुछ ही मिनटों में यह पता लगा लिया कि शुभांग के जूते उस ढेर में ठीक कहां रखे थे.
ChatGPT ने कर दिया कमाल
शुभंग ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाया और उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इसे लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिले. लोग अब ऐसे कमेंट कर रहे हैं, "AI भी सोच रहा होगा, 'मैं तो बस पढ़ाई-लिखाई से ही ठीक था, अब ये मुझसे जूते भी ढूंढवाएंगे!' सोशल मीडिया पर लोग इस अनोखे तरीके को लेकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो को लाखों व्यूज भी मिल चुके हैं. यह वीडियो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास का बताया जा रहा है, हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. Zee News इस वायरल वीडियो और इसमें किए गए दावों की पुष्टि नहीं करते हैं. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है.
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