'अब ये मुझसे जूते भी ढूंढवाएंगे', AI का ऐसा इस्तेमाल! मंदिर के बाहर खोई चप्पल...ChatGPT ने ऐसे मिनटों में ढूंढ निकाला, VIRAL VIDEO

ChatGPT की ली मदद

यह अनोखा मामला उज्जैन महाकाल मंदिर का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि शुभांग बोरकर बाबा महाकाल के दर्शन करने गए थे. मंदिर से बाहर निकलते ही उन्हें हजारों जूतों और चप्पलों का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया. उस भीड़ में अपने जूते ढूंढना कोई आसान काम नहीं था. समय बचाने के लिए शुभांग ने एक स्मार्ट तरीका निकाला. उन्होंने अपने जूतों की एक पुरानी फोटो ली और दूसरी फोटो मंदिर के बाहर लगे जूतों के ढेर की ली. फिर उन्होंने दोनों तस्वीरें और अपनी समस्या ChatGPT के साथ शेयर कीं और पूछा, 'इस ढेर में मेरे जूते कहां हैं?' AI ने एक डिटेक्टिव की तरह काम किया. ChatGPT ने जूतों के रंग, डिजाइन और पैटर्न के बारे में कुछ सवाल पूछे और फिर तस्वीरों का एनालिसिस करने के बाद कुछ ही मिनटों में यह पता लगा लिया कि शुभांग के जूते उस ढेर में ठीक कहां रखे थे.