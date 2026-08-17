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'अब ये मुझसे जूते भी ढूंढवाएंगे', AI का ऐसा इस्तेमाल! मंदिर के बाहर खोई चप्पल...ChatGPT ने ऐसे मिनटों में ढूंढ निकाला, VIRAL VIDEO

आज कल लोग AI का इस्तेमाल आमतौर पर पढ़ाई लिखाई और बड़े-बड़े जटिल कामों के लिए करते हैं, लेकिन एक शख्स ने इस अपनी खोई हुई चप्पल ढूंढने के काम में लगा दिया. AI की मदद से चप्पल खोजने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस अनोखे प्रयोग पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Published: Aug 17, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:37 PM IST
'अब ये मुझसे जूते भी ढूंढवाएंगे', AI का ऐसा इस्तेमाल! मंदिर के बाहर खोई चप्पल...ChatGPT ने ऐसे मिनटों में ढूंढ निकाला, VIRAL VIDEO

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