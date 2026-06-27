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उज्जैन में साधु हत्याकांड में बड़ा खुलासा, डायल-112 पर शिकायत के बाद चली गई जान

Ujjain Murder Case: उज्जैन में साधु गंगेश्वर गिरी की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम से पता चला है कि सीने पर चोट लगने से मौत हुई है. वहीं डायल-112 कॉल, तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 27, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:52 PM IST
उज्जैन में साधु हत्याकांड में बड़ा खुलासा, डायल-112 पर शिकायत के बाद चली गई जान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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