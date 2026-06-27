उज्जैन में साधु हत्याकांड में बड़ा खुलासा, डायल-112 पर शिकायत के बाद चली गई जान

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Ujjain Crime News: उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में 17 जून को मंगलनाथ इलाके में हुई साधु गंगेश्वर गिरी की संदिग्ध मृत्यु के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. साधु के शव को समाधि से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें सामान्य मौत नहीं बल्कि हत्या की पुष्टि हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सीने पर गंभीर चोट लगने से साधु की मौत हुई थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
आपको बता दें कि 17 जून को रतलाम के जावरा के रहने वाले अनिल कुमार जोशी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके बड़े भाई सुनील जोशी उर्फ गंगेश्वर गिरी, जिन्होंने वर्ष 2010 में संन्यास ग्रहण कर लिया था, पिछले करीब डेढ़ साल से मंगलनाथ मंदिर के सामने स्थित एक कुटिया में रह रहे थे. 10 जून को उनके रिश्तेदार पवन शर्मा की गंगेश्वर गिरी से मोबाइल पर बात हुई थी, जिसके दौरान किसी विवाद जैसी आवाजें सुनाई दी थीं.
डायल-112 पर की थी शिकायत
इसके बाद उनका मोबाइल बंद आने लगा. 17 जून को जब परिजन कुटिया पहुंचे तो वहां सामान बिखरा हुआ मिला. पूछताछ में पता चला कि 11 जून को गंगेश्वर गिरी कुटिया में मृत अवस्था में मिले थे. इसके बाद थाना चिमनगंज मंडी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की. वहीं जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच कराई. कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि घटना वाले दिन गंगेश्वर गिरी ने डायल-112 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई थी.
सीने में चोट कैसे लग गई थी
मिली जानकारी के मुताबिक, डायल-112 पर की गई शिकायत में मृतक ने बताया था कि कौशिक पिता शशिभूषण सोनी (24), निवासी शिवांश पैराडाइज ने मामूली विवाद के दौरान उन पर पानी की केन फेंकी थी, जिससे उनके सीने में चोट लगी थी. कॉल के दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी थी. मृतक ने अगले दिन आने की बात कही थी, लेकिन वह थाने नहीं पहुंच सके और उनकी मृत्यु हो गई.
पुलिस गहनता से कर रही जांच
वहीं पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए, संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परीक्षण कराया. रिपोर्ट में पता चला है कि गंगेश्वर गिरी की मौत सीने पर लगी गंभीर चोट के कारण हुई थी. डायल-112 की शिकायत, तकनीकी साक्ष्य, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कौशिक पिता शशिभूषण सोनी (24), निवासी शिवांश पैराडाइज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही मामले के अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच की जा रही है.
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