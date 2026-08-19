/सिंहस्थ से पहले CM ने उज्जैन को दी बड़ी सौगात, 945 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, शहर को जाम से मिलेगी राहत

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को उज्जैन दौरे पर रहे. नागझिरी हेलीपैड पहुंचने पर सांसद, राज्यसभा सदस्य, विधायक, महापौर सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सबसे पहले कालिदास अकादमी परिसर में होमगार्ड विभाग द्वारा लगाई गई आपदा प्रबंधन उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया. उन्होंने आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की जानकारी ली और अधिकारियों से उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में चर्चा की. प्रदर्शनी में आपदा प्रबंधन और बचाव कार्य से जुड़े आधुनिक उपकरण प्रदर्शित किए गए.
प्रशिक्षण कार्यक्रम का सीएम ने किया शुभारंभ
इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत एसडीआरएफ, होमगार्ड, आपदा मित्र एवं सिविल डिफेंस वालंटियर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया. सिंहस्थ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन और त्वरित राहत-बचाव व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रशिक्षित दल आपात परिस्थितियों में श्रद्धालुओं की सहायता, रेस्क्यू और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमिपूजन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कालिदास अकादमी में ही आयोजित कार्यक्रम के दौरान उज्जैन शहर में बनने वाले दो महत्वपूर्ण एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमिपूजन भी किया. इन दोनों कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 945 करोड़ रुपये की लागत आएगी. शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने, आवागमन को सुगम बनाने और भविष्य में सिंहस्थ के दौरान बढ़ने वाले वाहनों के दबाव को देखते हुए इन परियोजनाओं को अहम माना जा रहा है.
जाम से मिलेगी राहत
एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही स्थानीय नागरिकों के साथ देश-विदेश से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को भी आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है. सरकार की ओर से सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए सड़क, यातायात, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही. जिसमे मुख्य रूप से भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि महाकालेश्वर मंदिर सहित काल भैरव और अन्य बड़े धार्मिक स्थलों पर सुगमता से पहुंचने और आने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए दो एलिवेटेड ब्रिज का भूमि पूजन किया गया है. धर्मशाला, स्कूल, मैरिज गार्डन, यात्रियों के लिए उपलब्ध कराए जाएं. इसके साथ ही होमगार्ड की ट्रेनिंग का हमने आज शुभारंभ किया. इतने बड़े सिंहस्थ महाकुंभ के आयोजन के लिए हमें आपदा प्रबंधन का भी ध्यान देना होगा.
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