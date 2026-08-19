/सिंहस्थ से पहले CM ने उज्जैन को दी बड़ी सौगात, 945 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, शहर को जाम से मिलेगी राहत

जाम से मिलेगी राहत

एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही स्थानीय नागरिकों के साथ देश-विदेश से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को भी आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है. सरकार की ओर से सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए सड़क, यातायात, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही. जिसमे मुख्य रूप से भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.