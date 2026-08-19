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सिंहस्थ से पहले CM ने उज्जैन को दी बड़ी सौगात, 945 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, शहर को जाम से मिलेगी राहत

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच सीएम मोहन यादव ने उज्जैन को 945.20 करोड़ के एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात दी. सीएम होमगार्ड, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स प्रशिक्षण समारोह में भी शामिल हुए.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Aug 19, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:43 PM IST
सिंहस्थ से पहले CM ने उज्जैन को दी बड़ी सौगात, 945 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, शहर को जाम से मिलेगी राहत

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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