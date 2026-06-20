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महाकाल की शरण में पहुंचे CM मोहन और केंद्रीय मंत्री खट्टर, शयन आरती में हुए शामिल, मुख्यमंत्री बोले-धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा उज्जैन

Baba Mahakal Darshan: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर शयन आरती में शामिल हुए. उन्होंने महाकाल लोक के लाइट एंड साउंड शो का भी अवलोकन किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी और उज्जैन को धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 20, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:26 AM IST
महाकाल की शरण में पहुंचे CM मोहन और केंद्रीय मंत्री खट्टर, शयन आरती में हुए शामिल, मुख्यमंत्री बोले-धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा उज्जैन

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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