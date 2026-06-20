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Baba Mahakal Darshan: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री प्रतिभा बागरी के साथ उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए. सभी नेताओं ने शयन आरती में शामिल होकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की. इससे पहले सभी अतिथियों ने महाकाल लोक में आयोजित लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन किया और उसकी प्रस्तुति की सराहना की.
इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से समिति अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अतिथियों का सम्मान किया. शयन आरती के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और शहर के विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक हुई. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी.
सीएम ने लाइट एंड साउंड शो की प्रशंसा की
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ और उज्जैन के विकास कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार सभी आवश्यक व्यवस्थाओं और समन्वय में सहयोग करेगी. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य उज्जैन को धार्मिक पर्यटन का स्थायी एवं वैश्विक केंद्र बनाना है. सीएम ने महाकाल लोक के लाइट एंड साउंड शो की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का उज्जैन आगमन और महाकाल दर्शन हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है. कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.
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