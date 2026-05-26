आशा-ANM वर्कर्स को बड़ी सौगात, उज्जैन में CM ने बांटी ई-साइकिलें, अब पेट्रोल-डीजल खर्च से मिलेगी राहत

Ujjain CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इलेक्ट्रिक साइकिल की सौगात दी है. इस दौरान उन्होंने कहा कि ई-साइकिल से बहनों को अपने कामकाज में काफी सुविधा मिलेगी. इसके साथ-साथ पेट्रोल-डीजल पर होने वाला खर्च भी बचेगा. वहीं सीएम ने कहा कि आज के समय में ई-साइकिल एक उपयोगी और किफायती विकल्प बनकर सामने आई है.

बता दें कि सीएम मोहन यादव उज्जैन दौरे पर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे. सीएम द्वारा वितरित की गई ई-साइकिलें एक कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR निधि के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं.

बहनों को मिलेगी मदद

इसके बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज के समय में ई-साइकिल का महत्व तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि उज्जैन में हमारी बहनों के साथ यह वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ है. अलग-अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्रों से आई बहनों को यह साइकिल उनके दैनिक कार्यों में मदद करेगी. पेट्रोल-डीजल की कठिनाइयों के दौर में ई-साइकिल एक उपयोगी विकल्प बनकर सामने आई है.

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उत्कृष्ट कार्य करने वाली एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आज उज्जैन में निःशुल्क ई-साइकिल वितरित कर शुभकामनाएं दीं। pic.twitter.com/6UFz6ffTOT — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 26, 2026

वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने की बात कही. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन की मिसाल कायम की है और भारत को दुनिया में एक विशेष पहचान दिलाई है. सीएम ने आगे कहा कि देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश को और अधिक मजबूती देगा.

सीएम ने की कामना

इतना ही नहीं सीएम मोहन यावद ने बाबा महाकाल से कामना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा करते रहें. उन्होंने सभी लाभार्थी महिलाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

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