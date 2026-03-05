वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर, फिर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से फंसी MP की बेटी; अब ऐसे आई वापस

Priyanshi Prajapati Return to India: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इस वजह से लाखों भारतीय कई देशों में फंसे हुए हैं. इस बीच अल्बानिया के तिराना शहर में फंसी मध्य प्रदेश की बेटी रेसलर प्रियांशी प्रजापति की सुरक्षित स्वदेशी वापसी हुई है. बता दें कि प्रियांशी प्रतापति तिराना में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में हिस्सा लेने गई थीं और मुकाबले के बाद वहीं फंस गई थीं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रियांशी प्रजापति की सुरक्षित स्वदेशी वापसी के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप खिलाड़ी बेटी वापस भारत वापसी हुई है.

वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर और फिर...

फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में 24 फरवरी से 28 फरवरी तक अल्बानिया में हुई वर्ल्ड रेसलिंग प्रतियोगिता में प्रियांशी ने शानदार प्रदर्शन किया था. प्रियांशी ने कज़ाकिस्तान, अमेरिका और अल्बानिया की पहलवानों को हराकर शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 26 फरवरी को यह मुकाबला जीता था और सिल्वर मेडल अपने नाम किया. लेकिन, इस बीच मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गया. दरअसल, अमेरिका-इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान भी जवाब कार्रवाइयां कर रहा है और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के जबरदस्त हमले जारी हैं. इस वजह से कई देशों में विमान सेवाएं बंद हैं.

सीएम मोहन यादव ने सिल्वर जीतने पर दी बधाई

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अल्बानिया के तिराना में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन और सिल्वर मेडल जीतने पर प्रियांशी प्रजापति को बधाई भी दी है. सीएम मोहन यादव ने वीडियो कॉल के जरिए प्रियांशी के पिता मुकेश प्रजापति से चर्चा की. इस दौरान प्रियांशी के पिता ने मोहन यादव ने द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया. बता दें कि प्रियांशी ने पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया और देश का नाम रौशन किया है. पिछले साल एशियन सीरीज में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था.

कठिन समय में सीएम मोहन यादव ने उपलब्ध करवाए सभी संसाधन

प्रतियोगिता के बाद हाल ही में मध्य-पूर्व एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव के कारण प्रियांशी प्रजापति और उनके साथ गए सभी खिलाड़ी वहां फंस गए थे. इस कठिन समय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लगातार खिलाड़ी बिटिया की सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध करवाए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हमेशा उन्हें अपनी बेटी के समान स्नेह और समर्थन दिया है. जब वे मध्यप्रदेश कुश्ती क्षेत्र के अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी.

फिल्म दंगल की तरह है प्रियांशी प्रजापति की कहानी

प्रियांशी प्रजापति की कहानी बॉलीवुड फिल्म दंगल की तरह है. महकाल की नगरी उज्जैन में रहने वाले और अपने समय में राष्ट्रीय स्तर पर मैदान में लड़ चुके पहलवान मुकेश प्रजापत की तीन बेटियां और एक बेटा है. इनमें से ही एक प्रियांशी प्रजापति हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक अपने नाम किए हैं और देश का नाम रौशन किया है. राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके मुकेश प्रजापत ने ही खुद प्रियांशी को ट्रेन किया है. मुकेश बताते हैं कि उन्होंने तीनों बेटियों को अपने ही पुश्तैनी अखाड़े में कुश्ती की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की, लेकिन इस बीच 12 साल की उम्र में सबसे बड़ी बेटी की ब्रेन हेमरेज के बाद मौत हो गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी थी. हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने हौंसला टूटने नहीं दिया और दोनों बेटियों की ट्रेनिंग जारी रखी.