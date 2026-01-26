Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3086735
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स... CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण, जानें क्या होगा खास

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अटल परिसर स्थित परिसर में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है.  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करते हुए निर्माण की सराहना की.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन में स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स... CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण, जानें क्या होगा खास

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन में अटल परिसर स्थित 5.43 करोड़ की लागत के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 28.31 करोड़ की लागत के कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण और 10.75 करोड़ रुपए के पीएम ई बस सेवा योजना अंतर्गत बस डिपो एवं चार्जिंग अधोसंरचना निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया.  इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अटल परिसर स्थित शॉपिंग काम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अवलोकन भी किया.  उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अटल परिसर स्थित परिसर में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है.  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करते हुए निर्माण की सराहना की. 

अटल परिसर में G+2 शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण 

आगर रोड गाडी अड्डा चौराहा के समीप अटल परिसर में G+2 शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है.  अटल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में में टू-व्हीलर एवं फोर व्हीलर वाहनों के लिये पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है.  कॉम्प्लेक्स के ग्राउण्ड (भूतल) फ्लोर पर 27 दुकान, प्रथम तल पर 27 दुकान एव द्वितीय तल घर 27 ऑफिस का निर्माण किया गया है.  साथ ही कॉम्प्लेक्स में आगजनी से बचाव के लिए फायर एक्सटिंगशर का प्रावधान रखा गया है.  बेसमेंट पॉर्किंग से द्वितीय तल तक आगमन के लिए लिफ्ट का प्रावधान है जिससे विजिटर को सुगमता होगी.  कॉम्प्लेक्स में विजिटरो के लिये शौचालय का भी प्रावधान है.  काम्प्लेक्स के दोनों साइड में हरियाली का भी ध्यान रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पार्किंग, लिफ्ट और सुरक्षा सुविधाएं

अटल परिसर में बनने वाले G+2 शॉपिंग काम्प्लेक्स में टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके साथ ही बेसमेंट पार्किंग से लेकर सेकेंड फ्लोर तक आने-जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा दी गई है, ताकि विजिटर्स को मुश्किल ना हो. कॉम्प्लेक्स में आगजनी से सुरक्षा के लिए खास व्यवस्था की गई है और फायर एक्सटिंगशर लगाए गए हैं. इसके अलावा आने वाले विजिटर्स के लिए टॉयलेट सुविधा भी उपलब्ध है.

हरियाली और नागरिक सुविधा पर विशेष ध्यान

परिसर का वातावरण स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखने के लिए अटल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खास व्यवस्था की गई है और परिसर के दोनों तरफ हरियाली विकसित की गई है. बताया जा रहा है कि अटल कॉम्प्लेक्स उज्जैन शहर में व्यापार, शहरी सुविधाओं और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करेगा.

TAGS

Mohan YadavUjjain

Trending news

Mohan Yadav
उज्जैन में स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स... CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण
Mohan Yadav
व्यापार व्यवसाय के लिए हर देश भारत से जुड़ने के लिए प्रयासरत: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
Hathikheda Civil Hospital
गणतंत्र दिवस पर 'उम्मीदों' को मिलेंगे पंख:दिव्यांगों को लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिक हैंड
sagar news
गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी': सागर जेल से रिहा होंगे उम्रकैद काट रहे 9 बंदी
dhirendra shastri
'बेटियों काली बनो, बुर्के वाली नहीं...' धीरेंद्र शास्त्री ने धर्म को लेकर भरी हुंकार
Republic Day
घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट
mp news
गणतंत्र दिवस पर MP पुलिस के 21 जांबाज अधिकारी होंगे सम्मानित, 4 को राष्ट्रपति पदक
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: उज्जैन में पहली बार शिप्रा तट पर CM मोहन ने फहराया झंडा, पढ़ें 26 जनवरी की खबरें
jabalpur news
जबलपुर में भीषण हादसा: नर्मदा नदी पर बन रहे पुल की सेंट्रिंग गिरने से 3 की मौत...
ujjain news
उज्जैन में बड़ा हादसा टला: चलती ट्रेन से गिरे यात्री, प्लेटफॉर्म पर मची अफरा-तफरी