CM मोहन यादव ने किया वन मेले का शुभारंभ, बोले- जनजातीय समुदाय की समृद्धि का आधार बन रहे हैं ये मेले

Ujjain News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को धार्मिक नगरी उज्जैन में पहली बार आयोजित ‘श्री महाकाल वन मेला-2026’ का शुभारंभ किया. सीएम डॉ. मोहन यादव ने विंध्य हर्बल के प्राकृतिक रंग-गुलाल, महाकाल स्मृति उपहार किट एवं 'महाकाल वन प्रसादम्' का शुभारंभ किया. सीएम मोहन यादव ने पन्ना जिले के वन औषधियों से उपचार पद्धति के विशेष जानकार वनरक्षक जगदीश प्रसाद अहिरवार को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को 'मन की बात' में वनरक्षक अहिरवार द्वारा वनौषधियों के देशज ज्ञान के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की थी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वन मेले में प्रदर्शित काष्ठ और बांस से निर्मित एथनिक क्रॉफ्ट आइटम्स न केवल पारम्परिक शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि सबके घरों की शोभा भी बढ़ाते हैं. उन्होंने उज्जैन के नागरिकों से अपील की कि वे इस वन मेले का भरपूर लाभ उठाएं और प्रदेश की वन संपदा तथा जनजातीय उत्पादों का उपयोग कर सबको प्रोत्साहित भी करें. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ‘महाकाल वन मेले’ के जरिए स्थानीय वन उत्पादों और शिल्पकारों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है. उज्जैन के दशहरा मैदान में यह वन मेला 16 फरवरी तक चलेगा.

श्री महाकाल वन मेला की अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वन हमारी वसुंधरा का वैभव हैं, धरती की धरोहर और धरा का अलंकरण हैं. वन हमारी राष्ट्रीय पूंजी हैं. इनका संरक्षण एवं संवर्धन करना हम सबकी जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वन मेले प्रदेश की समृद्ध जैविक और वानस्पतिक विविधताओं को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम हैं. इनके जरिए हमारे जनजातीय भाई-बहनों को अपने वनोत्पाद और काष्ठ शिल्प विक्रय करने का सुनहरा मौका मिलता है.

उन्होंने कहा कि ‘श्री महाकाल वन मेले’ की आज से शुरूआत हो गई है. ये मेला शीघ्र ही अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा. मेले में प्रदर्शित जड़ी-बूटियां तथा विभिन्न प्रकार के शुद्ध एवं सुरक्षित अकाष्ठीय लघु वनोत्पाद आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से रोगोपचार में बेहद उपयोगी होते हैं. वनौषधियां हर रोग के इलाज में कारगर साबित हो रही हैं. इनसे असंभव रोग का इलाज भी संभव हो रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय बजट-2026 में एम्स की तर्ज पर देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की घोषणा की गई है. इनमें से एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भगवान धनवंतरी की कर्मभूमि और सिंहस्थ भूमि उज्जैन में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है.

प्रदेश में मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या में वृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार तेजी से प्रदेश में मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या में वृद्धि कर रही है. पिछले साल हमने विभिन्न जिलों में 8 नए आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू किए हैं. इस साल हम और भी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे.

जनजातीय और वनांचल को समृद्धि देने का प्रयास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के जनजातीय और वनांचल को समृद्धि देने के लिए भोपाल और उज्जैन जैसे वन मेले प्रदेश भर में लगाए जाने की आवश्यकता है. उज्जैन में महाशिवरात्रि और विक्रमोत्सव के अवसर पर आयोजित वन मेला प्रदेशवासियों के लिए अद्भुत है. वन विभाग ने प्राकृतिक रूप से महाकाल वन प्रसादम् तैयार किया है. इसमें काष्ठ से बने गमले में एक पौधा लगाया गया है. यह गमला महाकाल को भेंट स्वरूप दिया जाएगा. वापस मिलने पर इसे किसी भी जगह पर सीधे रोपित कर दिया जाएगा. काष्ठ गलकर खाद बन जाएगा और पौधा बिना गमला निकालते ही निर्बाध रूप से पल्लवित होता रहेगा.