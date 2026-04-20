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उज्जैन को मिली सबसे सुंदर रोड! CM मोहन ने किया 18 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण, कनेक्टिविटी होगी बेहतर

Ujjain News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में 18 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण किया. 2,100 मीटर लंबी यह सड़क कोठी रोड परिसर से देवास रोड और विक्रम नगर तक फैली हुई है.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:40 AM IST
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उज्जैन को मिली सबसे सुंदर रोड! CM मोहन ने किया 18 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण, कनेक्टिविटी होगी बेहतर

Ujjain News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने शहर उज्जैन को विकास का एक नया तोहफा दिया है. आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों को तेज करते हुए, मुख्यमंत्री ने 18 करोड़ रुपये की लागत से बनी एक नई सड़क परियोजना का उद्घाटन किया. यह सड़क कोठी रोड पर स्थित प्रशासनिक परिसर से शुरू होकर देवास रोड और विक्रम नगर तक जाती है. 2,100 मीटर लंबी इस सड़क को अब तक बनी सबसे सुंदर और आधुनिक सड़कों में से एक माना जा रहा है. लगभग ₹18 करोड़ की लागत से निर्मित, इस सड़क को सिंहस्थ पर्व की पहली और अब तक की सबसे सुंदर सड़क के रूप में बताया जा रहा है.

18 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण
दरअसल, 2028 के सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के तहत उज्जैन में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कोठी रोड स्थित प्रशासनिक परिसर से लेकर देवास रोड और विक्रम नगर तक जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण परियोजना का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने डमरू भी बजाया. लगभग 2,100 मीटर लंबी इस सड़क का निर्माण ₹18 करोड़ की लागत से किया गया है.

यह भी पढ़ें: भव्य होगा 'श्री परशुराम-श्री कृष्ण लोक', सीएम ने वैश्विक तीर्थ बनाने का किया ऐलान, 17.50 करोड़ की दी सौगात

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पेड़ों को बचाते हुए बनाई गई आधुनिक सड़क
जहां संकुल से देवास रोड तक के हिस्से को 18 मीटर की चौड़ाई दी गई है, वहीं विक्रम नगर तक इसे 24 मीटर की चौड़ाई में बनाया गया है. इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क को न केवल चौड़ा किया गया है, बल्कि आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, सुव्यवस्थित फुटपाथ और हरित विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है. इसके अलावा डिवाइडर के निर्माण के दौरान मौजूदा पेड़ों और हरियाली को सुरक्षित रखने का भी पूरा ध्यान रखा गया. उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने सड़क पर पैदल चलकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया और आम जनता से भी बातचीत की.

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