सिंहस्थ 2028 की तैयारी: उज्जैन के रामघाट पहुंचे CM मोहन यादव, शिप्रा तट पर विकास कार्यों का लिया जायजा

Simhastha 2028 Preparations: सीएम मोहन यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में व्यापक स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि रामघाट उत्तरवाहिनी शिप्रा का सबसे पवित्र स्थल है, जहां मुख्य स्नान होना है. ऐसे में प्रशासन एक-एक कर सभी कार्यों को पूरा करते हुए जनता की सुविधा बढ़ाने में जुटा हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार इन निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग कर रही है और प्रयास है कि इन योजनाओं का लाभ लंबे समय तक पूरे शहर और श्रद्धालुओं को मिलता रहे.

सीएम ने उज्जैन को ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी बताते हुए कहा कि यहां आने वाले दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं. मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उज्जैन के जनप्रतिनिधि, प्रशासन और आम जनता सभी श्रद्धा और समर्पण के साथ कार्यों में सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसका सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगा है. उन्होंने कहा कि कई लोग स्वयं आगे आकर अपने मकानों को हटाने और रास्ते चौड़े करने में सहयोग कर रहे हैं. सभी धर्मों के लोग भी देवस्थानों और धार्मिक स्थलों के व्यवस्थित विकास के लिए समर्थन दे रहे हैं. उन्होंने इसे अत्यंत अनुकूल और प्रेरणादायक वातावरण बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के मुखिया होने के नाते वे इस सहयोग भावना का अभिनंदन करते हैं और उज्जैन के विधायक होने के नाते उन्हें शहर के विकास कार्यों पर गर्व और गौरव की अनुभूति होती है.

'श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही'

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी कर रही है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन योजनाओं का लाभ पूरे शहर और यहां के श्रद्धालुओं को लंबे समय तक मिलता रहे. उज्जैन को ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाला शहर बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

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