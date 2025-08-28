CM मोहन का लोकल स्टाइल, अचानक रुका काफिला, उज्जैन में चखी गर्म कचौरी

CM Mohan Ate Kachori: सीएम मोहन यादव का एक बार फिर लोकल स्टाइल देखने को मिला. अपने गृहनगर उज्जैन में उन्होंने ढाबा रोड पर अचानक अपना काफिला रोका और फिर सुप्रसिद्ध श्री सांवरिया कचौरी भंडार लोगों के साथ कचौरियां खाई. इस दौरान उन्होंने दुकानदार और आम लोगों से संवाद करते हुए कचौरी की गुणवत्ता की सराहना की और कहा कि ऐसे स्थानीय व्यंजनों को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है. सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को समर्थन देते हुए आम नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें. 'जब हम लोकल खरीदते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं.'

सीएम मोहन का अंदाज

यह पहला मौका नहीं है जब सीएम यादव ने जमीन से जुड़कर जनता के बीच रहना चुना हो, इससे पहले भी वे भोपाल के न्यू मार्केट में गोलगप्पे खाते, इंदौर में सराफा की चाट का लुत्फ उठाते और रीवा में लोकल जलेबी-दूध का स्वाद लेते नजर आ चुके हैं. हर बार उन्होंने स्थानीय स्वादों को देश की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का हिस्सा बताते हुए सराहा है. सीएम का यह अंदाज न सिर्फ जनता से उन्हें जोड़ता है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों के लिए एक बड़ा संदेश भी देता है कि अब वक्त है लोकल को ग्लोबल बनाने का है. वहीं इस तरह से अचानक उनका रुकना लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः 27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक

उज्जैन में वह जब अचानक से अपने काफिले को रोकर कचौरियां खाते दिखे तो मौके पर स्थानीय लोग भी पहुंच गए, जहां सीएम ने सभी लोगों को कचौरियां खाने के लिए कहा और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की बात कही. सीएम मोहन का यह अंदाज चर्चा में भी रहता है.

ये भी पढ़ेंः उज्जैन बनेगा MP का नया औद्योगिक हब, अडाणी और वीई जैसी 35 बड़ी कंपनियां करेंगी निवेश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!