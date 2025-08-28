CM मोहन का लोकल स्टाइल, अचानक रुका काफिला, उज्जैन में चखी गर्म कचौरी
CM मोहन का लोकल स्टाइल, अचानक रुका काफिला, उज्जैन में चखी गर्म कचौरी

CM Mohan Yadav: सीएम मोहन यादव अक्सर अपना काफिला रोकते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं, उनका यही अंदाज एक बार फिर उनके गृहनगर उज्जैन में देखने को मिला है, जहां उन्होंने अपना काफिला रुकवाकर कचौरी का आनंद लिया.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:29 PM IST
सीएम मोहन ने चखी कचौरियां

CM Mohan Ate Kachori: सीएम मोहन यादव का एक बार फिर लोकल स्टाइल देखने को मिला. अपने गृहनगर उज्जैन में उन्होंने ढाबा रोड पर अचानक अपना काफिला रोका और फिर सुप्रसिद्ध श्री सांवरिया कचौरी भंडार लोगों के साथ कचौरियां खाई. इस दौरान उन्होंने दुकानदार और आम लोगों से संवाद करते हुए कचौरी की गुणवत्ता की सराहना की और कहा कि ऐसे स्थानीय व्यंजनों को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है. सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को समर्थन देते हुए आम नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें. 'जब हम लोकल खरीदते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं.'

सीएम मोहन का अंदाज 

यह पहला मौका नहीं है जब सीएम यादव ने जमीन से जुड़कर जनता के बीच रहना चुना हो, इससे पहले भी वे भोपाल के न्यू मार्केट में गोलगप्पे खाते, इंदौर में सराफा की चाट का लुत्फ उठाते और रीवा में लोकल जलेबी-दूध का स्वाद लेते नजर आ चुके हैं. हर बार उन्होंने स्थानीय स्वादों को देश की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का हिस्सा बताते हुए सराहा है. सीएम का यह अंदाज न सिर्फ जनता से उन्हें जोड़ता है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों के लिए एक बड़ा संदेश भी देता है कि अब वक्त है लोकल को ग्लोबल बनाने का है. वहीं इस तरह से अचानक उनका रुकना लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन जाता है. 

उज्जैन में वह जब अचानक से अपने काफिले को रोकर कचौरियां खाते दिखे तो मौके पर स्थानीय लोग भी पहुंच गए, जहां सीएम ने सभी लोगों को कचौरियां खाने के लिए कहा और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की बात कही. सीएम मोहन का यह अंदाज चर्चा में भी रहता है. 

