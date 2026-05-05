फिर अचानक गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंचे CM मोहन यादव, रिलीज किया वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने का ऑर्डर

'मैं कहीं भी हेलीकॉप्टर उतार सकता हूं और गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण कर सकता हूं...' कुछ दिनों पहले ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही थी और वो लगातार अपनी बातों को पूरा कर रहे हैं. सीएम मोहन यादव 5 मई को उज्जैन की सेवा सहकारी संस्था दताना के नागझिरी स्थित अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र पहुंचे. उन्होंने यहां केंद्र का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को सुविधा संबंधी जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए. इसके अलावा उन्होंने वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने का भी फैसला किया. वेयरहाउस की क्षमता बढ़ने से गेहूं को बेमौसम बारिश से बचाया जा सकेगा. इससे पहले सीएम डॉ यादव शाजापुर और खरगोन में भी गेहूं उपार्जन का आकस्मिक दौरा कर चुके हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मैं यहां गेहूं उपार्जन केंद्र पर आया हूं. हमने पूर्व में घोषित किया है कि गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश में स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाई है. गेहूं उपार्जन लगातार चल रहा है. मुझे बताया गया है कि हर जगह हमारी खरीदी सहज और सामान्य हुई है, लेकिन फिर भी आकस्मिक दौरे लगाकर हमने किसानों के साथ अपनी भावना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि जानकारी मिल रही है कि अब नियमित अंतराल से सात दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है. इस बीच लोगों का माल ढुलाई का काम भी चल रहा है. ऐसी परिस्थिति में तौल कांटे भी बढ़वाए गए हैं. सरकार ने सुविधाएं भी बढ़ाई हैं.

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किसानों को मिलें सभी सुविधाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुझे बताया गया था कि वेयरहाउस के अंदर अगर क्षमता बढ़ा दें, तो बारिश के मौसम में काफी लाभ होगा. आज हमने वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने के ऑर्डर भी निकाल दिए हैं. किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह साल किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. हमारा प्रयास है कि किसानों को सब प्रकार की सुविधा मिले. उन्होंने कहा कि अभी तक मेरी जानकारी में सरकार ने कल तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है. हम अपनी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं. मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के तौल कांटे पर जाकर प्रक्रिया में भागीदार बनें. इस दौरान कोई भी कष्ट होने पर जिला प्रशासन से संपर्क करें. जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूप की स्थापना की है. हम गेहूं उपार्जन की रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं. गेहूं के साथ चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है.

आज उज्जैन के दताना में अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर किसानों से संवाद किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किसानों से कहना चाहूंगा कि अपने-अपने केंद्रों पर जाकर तौल कराने से लेकर सभी प्रक्रियाओं में सहजता से भाग लें। किसानों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम… pic.twitter.com/VqWJbNyXPy — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 5, 2026

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30 अप्रैल को पहुंचे थे खरोगन

किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 29 अप्रैल को कहा था कि वे किसी भी गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक दौरा कर सकते हैं. इसके अगले दिन 30 अप्रैल को सुबह अचानक खरगोन जिले के कतरगांव में बनाए गए उपार्जन केंद्र के निरीक्षण लिए पहुंच गए. इस दौरान उन्होंने उपार्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने यहां किसानों से चर्चा की. इसके अलावा उन्होंने केंद्र से संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

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किसानों के लिए सुविधाएं

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों पर छाया, बैठक और कई अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है. अब किसान जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय कर सकते हैं. इतना ही नहीं, किसानों को गेहूं की तौल के लिए इंतजार नहीं करना पड़े इसके लिए उपार्जन केन्द्रों में तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है. सरकार जिलों में और भी तौल कांटे बढ़ा रही है. सरकार ने चमक विहीन गेहूं की सीमा भी 50 प्रतिशत कर दी है. सूकड़े दाने की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक की गई है. क्षतिग्रत दानों की सीमा बढ़ाकर 6 प्रतिशत तक की गई है. किसानों के उपज की तौल समय पर हो सके इसके लिए बारदाने, तौल कांटे, हम्माल तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्यूंटर, नेट कनेक्शन, कूपन ,गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, उपज की साफ-सफाई के लिए पंखा, छन्ना आदि व्यवस्थाएं उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही हैं.