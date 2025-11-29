Advertisement
उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने खुद चाय बनाई, बेटे अभिमन्यु-इशिता की शादी के बीच SIR का किया निरीक्षण

CM Mohan Yadav Ujjain Visit: उज्जैन में बेटे की शादी के बीच सीएम मोहन यादव अचानक नानाखेड़ा बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने खुद चाय बनाई और लोगों से बातचीत की. बाद में SIR कार्य का निरीक्षण करते हुए बूथों की स्थिति जानी और मतदाताओं से समस्याओं की जानकारी ली.

Ujjain Abhimanyu Ishita Wedding : उज्जैन में बेटे की शादी के कार्यक्रमों में व्यस्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को सभी को हैरान कर दिया. अचानक वे नानाखेड़ा बस स्टैंड पहुंच गए, जहां आम दिनों की तरह लोगों की आवाजाही लगी हुई थी. सीएम को देखकर लोग भी चौंक गए, क्योंकि उनके साथ न तो भारी सुरक्षा थी और न ही कोई बड़ा काफिला. यहां वे सीधे एक छोटे से होटल पर पहुंचे और मजे से खुद चाय बनाने में जुट गए. उन्होंने चाय खुद बनाई, खुद पी और लोगों से हंसकर बातचीत भी की.

चाय की चुस्की के दौरान सीएम ने वहां मौजूद बीएलओ और कर्मचारियों से भी बात की. होटल वाले ने जैसे ही स्टोव आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री ने बड़ी सहजता से चाय बनाना शुरू कर दिया. आसपास के लोग इस नजारे को देखकर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों को यह देखकर अच्छा लगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना साधारण और जमीन से जुड़ा हुआ व्यवहार दिखा रहा है. इस दौरान उन्होंने लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं भी सुनीं.

SIR का भी किया निरीक्षण
विवाह कार्यक्रमों के बीच वक्त निकालकर सीएम मोहन यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण करने भी पहुंचे. उन्होंने अलग-अलग बूथों पर जाकर वहां की स्थिति जानी और बीएलओ से फॉर्म भरने तथा मतदाता सत्यापन की जानकारी ली. सीएम ने मतदाताओं से यह भी पूछा कि कहीं उन्हें सत्यापन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही. उनका कहना था कि चुनावी व्यवस्था बिल्कुल पारदर्शी और सरल होनी चाहिए, ताकि हर मतदाता को सही सुविधा मिल सके.

आम लोगों से की बातचीत
बस स्टैंड पर आम लोगों से बातचीत करते हुए सीएम ने बताया कि शादी के बीच थोड़ा समय मिला तो उन्होंने सोचा कि इलाके की व्यवस्था भी देख ली जाए. उन्होंने ऑटो चालकों, यात्रियों और दुकानदारों से खुलकर बात की और SIR प्रक्रिया को लेकर फीडबैक भी लिया. उनके मुताबिक, इस तरह की अचानक विज़िट से उन्हें सीधे जनता की बात सुनने का मौका मिलता है और पता चलता है कि जमीन पर व्यवस्था कैसे काम कर रही है. लोगों ने भी सीएम के इस सहज व्यवहार की सराहना की.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

