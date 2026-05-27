सिंहस्थ 2028: उज्जैन में बनेंगे 30 किमी लंबे घाट, 60 साल बाद श्रद्धालुओं की ये बड़ी मुराद होगी पूरी! CM मोहन यादव का बड़ा मास्टरप्लान

साल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बहुत बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है, जिसके बाद 60 साल बाद श्रद्धालुओं की बड़ी मुराद पूरी होगी. लगभग छह दशकों (60 साल) के लंबे इंतजार के बाद सिंहस्थ में देश-दुनिया के श्रद्धालुओं की वह सबसे बड़ी मुराद पूरी होने जा रही है, जिसकी कामना उन्होंने पिछले सिंहस्थ में की थी. उज्जैन में मां शिप्रा के तटों पर 30 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई में नए और भव्य घाटों का निर्माण किया जा रहा है. इस बार श्रद्धालुओं को पुण्य स्नान के लिए किसी और नदी के पानी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे मां शिप्रा के ही स्वच्छ और प्रवाहमान जल में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन पर इस ऐतिहासिक विजन को सामने रखा है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मां शिप्रा के आशीर्वाद से समारोह में अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे हैं. दीपामलिकाएं देखकर लगता है जैसे दीप पर्व आ गया हो. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कामना की कि सभी को यश प्राप्त हो. त्रिवेणी से सिद्धनाथ तक शिप्रा जी के घाट पवित्र माने जाते हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ की दृष्टि से अनेक कार्य संचालित हैं, जो सिंहस्थ के आयोजन को श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने का कार्य करेंगे.

भारत की मेलजोल की उत्कृष्ट परम्परा

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ विरासत का संरक्षण भी हो रहा है. हाल ही में हुए न्यायालय के निर्णय भी परिपालन की दृष्टि से स्वर्णकाल का आभास करवाते हैं. देश के नागरिक सभी निर्णयों पर भरोसा करते हुए परस्पर सहयोग और समरसता का परिचय दे रहे हैं. अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर के भूमि-पूजन और लोकार्पण में ऐसे सभी लोग उपस्थित हुए जिन्होंने मंदिर के संबंध में वर्षों तक न्यायालय में मुकदमा लड़ा. हमारे देश में मेलजोल की उत्कृष्ट परम्परा है.

राजभोज का उज्जैन से लेकर भोपाल तक संबंध

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राजाभोज का उज्जैन से लेकर भोपाल तक संबंध है. धार में भोजशाला में मां वागदेवी की प्रतिमा स्थापित होगी. न्यायालय के निर्णय के बाद यह मार्ग प्रशस्त हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन काल सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल की याद दिलवाता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का हित सर्वोपरि रहा.

जल गंगा संवर्धन अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने तीन माह से अधिक अवधि के जल गंगा संवर्धन अभियान में कुओं- तालाबों, नदियों, पोखर, जलाशय और अन्य जल संरचनाओं के संरक्षण संवर्धन के कार्यों का संचालन किया है. इसमें जनता की भागीदारी भी हो रही है. मध्यप्रदेश नदी जोड़ो अभियान के क्रियान्वयन में अग्रणी बना है.

समारोह में दरभंगा से कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए आई गायिका और बिहार विधानसभा की सदस्य मैथिली ठाकुर ने भजन प्रस्तुत किए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूर्व मैथिली ठाकुर का मध्यप्रदेश आगमन पर स्वागत किया.