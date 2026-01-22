Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3082826
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में योग केंद्र की होगी स्थापना! CM मोहन यादव से मुलाकात के बाद यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल का फैसला

CM Mohan Yadav in World Economic Forum:  दावोस में वर्ल्ड इकोनामिक फोरम 2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से चर्चा के दौरान यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल ने उज्जैन में स्थाई योग केंद्र स्थापित करने की इच्छा जताई है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 22, 2026, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन में योग केंद्र की होगी स्थापना! CM मोहन यादव से मुलाकात के बाद यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल का फैसला

CM Mohan Yadav in World Economic Forum: दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम–2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की. बैठक में योग के वैश्विक प्रसार, आश्रमों और योग केंद्रों की स्थापना से जुड़े प्रयासों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल द्वारा योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से जर्मनी में, लोकप्रिय बनाने के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा होने के साथ-साथ आज वैश्विक स्वास्थ्य और चेतना से जुड़ा एक साझा मंच बन चुका है.

उज्जैन में स्थाई योग केंद्र स्थापित करने की मंशा भी व्यक्त की 

यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल के प्रतिनिधियों ने उज्जैन में वर्ष 2027 में यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल आयोजित करने की योजना की जानकारी दी. यह सम्मेलन कालिदास अकादमी में प्रस्तावित है. इसमें विभिन्न देशों से योग, ध्यान और चेतना से जुड़े विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना है. संगठन ने उज्जैन में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की मंशा भी व्यक्त की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- MP में आएगा 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' का दौर, CM मोहन यादव और NVIDIA के बीच AI साझेदारी पर हुआ मंथन

आध्यात्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस पहल के साथ भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य योग, आध्यात्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का समर्थन करने पर विचार करेगा. इसके अलावा, मुख्यमंत्री यादव ने डी-रीस्किंग द ग्रीन लीप, सब नेशनल ब्लू प्रिंट फॉर यूटिलिटी स्केल एनर्जी ट्रांजीशन विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में भागीदारी की.

ये भी पढ़ें- MP और मालदीव के बीच नई दोस्ती, पर्यटन, शिक्षा और वाइल्डलाइफ के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर बनी सहमति

-12 °C वाला दावोस कैसे बना ताकतवर लोगों का पावर सेंटर

माइनस डिग्री तापमान और एक NGO दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपनी ओर कैसे खींच लेता है? यहां दुनिया की सरकारें क्यों जुटती हैं और किस मकसद से नेता, बिजनेस टाइकून और मीडिया एक ही छत के नीचे आते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में क्या होता है और पूरी दुनिया की सत्ता का यहां क्यों जमावड़ा लगता है? बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन है. इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है. ये हर साल दुनिया भर के लोगों और पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स को एक साथ लाता है. ताकि ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डालने वाले जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जा सके.

TAGS

Mohan YadavWorld Economic Forum 2026

Trending news

mp news
'हनुमान जी आदिवासी थे'... उमंग सिंघार का बड़ा बयान, आदिवासियों को बताया राम की शक्ति
satna news
सतना में संपत्ति के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के 5 लोगों पर लाठी-डंडों से हमला...
Student Raped
पहले छात्रा की स्कूटी को मारी टक्कर, फिर झाड़ियों में ले जाकर किया दुष्कर्म...
mp news
इंदौर ड्रग्स कांड में बड़ा खुलासा, युवतियों के मोबाइल में मिले रेव पार्टी के वीडियो
simhastha 2028
सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज: अधिकारियों ने किया नीलंगगा पड़ाव का निरीक्षण...
chhattisgarh news
भाटापारा में बड़ा हादसा, रियल इस्पात फैक्ट्री में ब्लास्ट, 6 मजदूरों की मौत की खबर
mp news
कैलाश विजयवर्गीय 10 दिन के अवकाश पर; गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होंगे शामिल
Job Scam
एक क्लिक और मेहनत की कमाई...पर डाका! ऑनलाइन जॉब के नाम पर महिला से लाखों की ठगी
Mohan Yadav
ना डायबिटीज, ना BP और ना ही कोई दूसरी बीमारी... मोहन यादव की फिटनेस का क्या है राज?
Record Paddy Procurement
अच्छी बारिश से धान का बंपर उत्पादन, MP में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड...