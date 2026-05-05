गेहूं उपार्जन पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, 40 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुई खरीदी, भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर

Wheat Procurement: उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गेहूं उपार्जन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी हो चुकी है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा “किसान कल्याण वर्ष” के तहत यह पूरा अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है.

सीएम ने जानकारी दी कि वे खुद लगातार अलग-अलग जिलों में जाकर उपार्जन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं. खरगोन के महेश्वर क्षेत्र, शाजापुर जिले के शुजालपुर और अब उज्जैन में गेहूं खरीदी केंद्रों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि अधिकांश किसानों ने स्लॉट बुकिंग कर ली है और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गोदामों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि रिकॉर्ड उत्पादन के बीच किसी भी किसान को परेशानी का सामना न करना पड़े.

दलहन को लेकर कही ये बात

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साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खरीदा गया गेहूं सुरक्षित रहे उसे धूप, बारिश और अन्य नुकसान से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि चना और मसूर जैसी दलहनों की खरीदी भी समानांतर रूप से जारी है. वहीं कैबिनेट में दलहन को लेकर केंद्र सरकार की नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों को बेहतर बीज और उचित मूल्य मिल सके. सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश पहले से ही दलहन उत्पादन में देश में अग्रणी है और सरकार का लक्ष्य इसे और मजबूत बनाना है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना का जिक्र करते हुए कहा कि देश को दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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