Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3206095
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

गेहूं उपार्जन पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, 40 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुई खरीदी, भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर

Wheat Procurement: गेहूं उपार्जन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि  प्रदेश में अब तक 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी हो चुकी है. इस दौरान सीएम ने बताया कि किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: May 05, 2026, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गेहूं उपार्जन पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, 40 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुई खरीदी, भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर

Wheat Procurement: उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गेहूं उपार्जन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी हो चुकी है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा “किसान कल्याण वर्ष” के तहत यह पूरा अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है.

सीएम ने जानकारी दी कि वे खुद लगातार अलग-अलग जिलों में जाकर उपार्जन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं. खरगोन के महेश्वर क्षेत्र, शाजापुर जिले के शुजालपुर और अब उज्जैन में गेहूं खरीदी केंद्रों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि अधिकांश किसानों ने स्लॉट बुकिंग कर ली है और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गोदामों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि रिकॉर्ड उत्पादन के बीच किसी भी किसान को परेशानी का सामना न करना पड़े.

दलहन को लेकर कही ये बात

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खरीदा गया गेहूं सुरक्षित रहे उसे धूप, बारिश और अन्य नुकसान से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि चना और मसूर जैसी दलहनों की खरीदी भी समानांतर रूप से जारी है. वहीं कैबिनेट में दलहन को लेकर केंद्र सरकार की नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों को बेहतर बीज और उचित मूल्य मिल सके. सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश पहले से ही दलहन उत्पादन में देश में अग्रणी है और सरकार का लक्ष्य इसे और मजबूत बनाना है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना का जिक्र करते हुए कहा कि देश को दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

ये भी पढ़ें : MP कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, व्यापार बोर्ड का होगा गठन, इलेक्ट्रिक क्लस्टर के लिए 1295 करोड़ मंजूर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

TAGS

Wheat procurement

Trending news

Wheat procurement
गेहूं उपार्जन पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, 40 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुई खरीदी
aagar malwa news
बिना सिलेंडर दिए डकारी जा रही थी सब्सिडी! गैस एजेंसी पर 22 लाख का जुर्माना
gwalior news
ग्वालियर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 77 सिलेंडर जब्त
Mohan Yadav
फिर गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंचे CM मोहन यादव, वेयरहाउस क्षमता बढ़ाने का दिया ऑर्डर
khandwa news
जनसुनवाई में नहीं चलेगी 'दादागिरी'! रास्ते के विवाद पर अधिकारियों से भिड़े किसान
Latest Ujjain News
क्या आपके पास भी चल रही है ऐसी फैक्ट्री? उज्जैन में जहरीले धुएं से मचा हाहाकार
betul news
कभी सबसे साफ रहता था एमपी का ये रेलवे स्टेशन, अब बना बीमारियों का घर, सामने आई वजह
dhar accident news
ड्राइवर की एक लापरवाही और बुझ गए 3 घरों के चिराग, मजदूरों को बोरवेल-मशीन ने कुचला
guna crime new
Guna Crime: बाकन्या डकैती कांड में 10 हजार मोबाइल नंबरों ने खोला राज, ऐसे धराए बदमाश
PM Kisan Samman Nidhi
1 गलती, 2 साल से अटका PM किसान सम्मान निधि का पैसा; फिर Zee Helpline ने दिलाया हक