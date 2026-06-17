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CM मोहन यादव ने महिदपुर के लिए खोला खजाना, ₹207 करोड़ की सौगात; बोले- PM मोदी के कार्यकाल में भारत ने दुनिया में बनाई अपनी अलग छवि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 जून को उज्जैन के महिदपुर को बड़ी सौगात दी. उन्होंने 207.57 करोड़ की लागत के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 17, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:28 PM IST
CM मोहन यादव ने महिदपुर के लिए खोला खजाना, ₹207 करोड़ की सौगात; बोले- PM मोदी के कार्यकाल में भारत ने दुनिया में बनाई अपनी अलग छवि

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