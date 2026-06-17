सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 1894 में जब उज्जैन में परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, तब अहिल्या महारानी के वंशज और तत्कालीन महाराज ने महिदपुर में सिंहस्थ का आयोजन कराया था. महिदपुर में महारानी गंगाबाई के नाम पर एक घाट भी बना है. उनकी वीरता और 1857 की क्रांति के सूर्यवीरों के अदम्य साहस, पुरुषार्थ एवं पराक्रम का गौरवशाली संग्राम महिदपुर की ऐतिहासिक धरा पर लड़ा गया, जिसने स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी थी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेसी माता-बहनों की इज्जत नहीं करते हैं. कांग्रेस अपने कर्मों के कारण गर्त में जा रही है. कांग्रेसियों के पप्पू और उनके चप्पू सभी एक लाइन में हैं. जब पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है. ऐसे में कांग्रेस ने अपनी पार्टी की कमान नौसिखियों के हाथों में दी है. वे नौसिखिए गाड़ी आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ठोंक रहे हैं.