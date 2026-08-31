/बाबा महाकाल की पांचवीं सवारी में शामिल हुए CM मोहन यादव, भगवान चन्द्रमोलेश्वर का किया पूजन, नाव से रामघाट पहुंचे

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 31 अगस्त को उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पांचवीं सवारी में शामिल हुए. उन्होंने दत्त अखाड़ा से रामघाट तक नाव से यात्रा की. महाकालेश्वर मंदिर से रामघाट पहुंचने पर उन्होंने पालकी में विराजमान भगवान चंद्रमौलेश्वर की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान सीएम ने बाबा महाकाल से राज्य के निवासियों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की. रामघाट पर आयोजित धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे. पालकी में विराजमान भगवान चंद्रमौलेश्वर का शिप्रा नदी के पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया. सवारी के रामघाट पहुंचने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और 1,100 बटुकों (युवा वैदिक छात्रों) द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय हो गया.
भगवान चंद्रमौलेश्वर का जलाभिषेक
पुजारी आशीष शर्मा ने पालकी में विराजमान भगवान चंद्रमौलेश्वर का क्षिप्रा नदी के जल से जलाभिषेक किया. जब महाकालेश्वर की सवारी रामघाट पहुंची, तो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई. सवारी में भक्तों की श्रद्धा और उत्साह को दर्शाने वाली खास चीज़ें भी शामिल की गई थीं. बाबा महाकाल की सवारी के दौरान 1,100 बटुकों (वैदिक शिक्षा ले रहे युवा छात्रों) द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण एक खास आकर्षण था.
भव्य- आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
इसके अलावा, सवारी के दौरान 500 से ज्यादा कलाकारों वाले आठ जनजातीय समूहों ने शानदार और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं. यह सवारी 84 महादेव की थीम पर आयोजित किया गया था और पारंपरिक रास्ते से गुजरा, जिससे भक्तों को बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने का मौका मिला. इस कार्यक्रम में परंपरा, धर्म, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला, जबकि पुलिस बैंड की शानदार प्रस्तुति ने माहौल में और जान डाल दी.
संस्कृति का गौरव विश्वभर में बढ़ रहा- सीएम मोहन यादव
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की सनातन चेतना और संस्कृति का गौरव बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश में भी धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है. उज्जैन में श्री महाकाल लोक के निर्माण से धार्मिक पर्यटन का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, जिससे रोजगार, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. आज धार्मिक पर्यटन आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ राज्य के विकास और समृद्धि का एक सशक्त माध्यम भी बनकर उभर रहा है.