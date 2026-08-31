/बाबा महाकाल की पांचवीं सवारी में शामिल हुए CM मोहन यादव, भगवान चन्द्रमोलेश्वर का किया पूजन, नाव से रामघाट पहुंचे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 31 अगस्त को उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पांचवीं सवारी में शामिल हुए. उन्होंने दत्त अखाड़ा से रामघाट तक नाव से यात्रा की. महाकालेश्वर मंदिर से रामघाट पहुंचने पर उन्होंने पालकी में विराजमान भगवान चंद्रमौलेश्वर की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान सीएम ने बाबा महाकाल से राज्य के निवासियों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की. रामघाट पर आयोजित धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे. पालकी में विराजमान भगवान चंद्रमौलेश्वर का शिप्रा नदी के पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया. सवारी के रामघाट पहुंचने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और 1,100 बटुकों (युवा वैदिक छात्रों) द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय हो गया.