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बाबा महाकाल की पांचवीं सवारी में शामिल हुए CM मोहन यादव, भगवान चन्द्रमोलेश्वर का किया पूजन, नाव से रामघाट पहुंचे

Ujjain News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पांचवीं सवारी में शामिल हुए. इस दौरान वे पूरी तरह भक्ति में लीन दिखे. उन्होंने पालकी में विराजमान भगवान चंद्रमौलेश्वर की विधिवत पूजा की और हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई.

Written ByZee News DeskEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 31, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:45 PM IST
बाबा महाकाल की पांचवीं सवारी में शामिल हुए CM मोहन यादव, भगवान चन्द्रमोलेश्वर का किया पूजन, नाव से रामघाट पहुंचे

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