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MP में विकास का नया अध्याय: सीएम मोहन यादव ने किया ₹5,017 करोड़ के उज्जैन-जावरा फोरलेन का भूमि-पूजन, सिंहस्थ 2028 के लिए होगा गेमचेंजर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 जुलाई को उज्जैन जिले के नागदा में 'उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड मार्ग' का भूमि-पूजन किया. 98.73 किलोमीटर लंबी यह फोरलेन परियोजना राज्य के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 11, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:48 PM IST
MP में विकास का नया अध्याय: सीएम मोहन यादव ने किया ₹5,017 करोड़ के उज्जैन-जावरा फोरलेन का भूमि-पूजन, सिंहस्थ 2028 के लिए होगा गेमचेंजर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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