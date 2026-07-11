/MP में विकास का नया अध्याय: सीएम मोहन यादव ने किया ₹5,017 करोड़ के उज्जैन-जावरा फोरलेन का भूमि-पूजन, सिंहस्थ 2028 के लिए होगा गेमचेंजर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है. विश्व का सबसे बड़ा पुल कहीं बना है तो कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बना है. यह वर्षों पहले भी बन सकता था, लेकिन बनाने की इच्छाशक्ति नहीं थी. क्योंकि, कांग्रेस फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलती है. जैसी उनकी भावना है, वैसी ही देश में उनकी हालत हुई है. आज भारत के नक्शे पर 17-17 राज्यों में भाजपा की सरकार है. 22 से ज्यादा एनडीए की सरकारें हैं. 80 फीसदी से ज्यादा भूभाग और 76 फीसदी से ज्यादा आबादी एनडीए सरकारों के पास है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यह सड़क हमारे लिए सोने पर सुहागा जैसी है. वर्ष 2028 में सिंहस्थ होने वाला है. उस दौरान जब श्रद्धालु आएंगे, उस वक्त उन्हें सुविधा मिलेगी. हम न केवल उज्जैन बल्कि आसपास के राज्यों से भी तालमेल कर रहे हैं. प्रयागराज कुंभ के समय हमने भी यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से सनातन संस्कृति का सूर्य अलौकिक रूप दिखा रहा है उससे दुनिया चमत्कृत है. महाकाल लोक के बाद प्रदेश एक अलग दौर में पहुंच गया. पहले सालभर में 60 से 70 लाख लोग रोज उज्जैन आते थे, लेकिन आज साढ़े आठ करोड़ से ज्यादा लोग केवल उज्जैन में आ रहे हैं.