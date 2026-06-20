सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेजी से चल रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने इस महाआयोजन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. क्षिप्रा नदी के पावन तटों से लेकर उज्जैन की सड़कों और चौराहों की पूरी तकदीर बदलने का प्लान है, जिसके लिए 25,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस मेगा प्लान की जमीनी हकीकत परखने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर मोर्चे पर उतर आए हैं. सिंहस्थ से पहले प्लान के तहत एक तरफ उज्जैन आने-जाने वाले रास्तों को फोरलेन और सिक्सलेन सड़कों में बदला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 40 करोड़ श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबे नए और आधुनिक घाटों का निर्माण किया जा रहा है. सरकार का पूरा फोकस बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के सभी कामों को पूरा करने पर है. प्लान पर इस तरह काम किया जा रहा है कि दुनिया उज्जैन में 'जीरो वेस्ट और हरित' सिंहस्थ की साक्षी बन सके.