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सिंहस्थ के लिए उज्जैन में बन रहे 29KM लंबे घाट, सड़कों-घाटों-फ्लाईओवर के लिए ₹25000 करोड़ का महाप्लान; ग्राउंड पर उतरे CM मोहन यादव

उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस महाआयोजन के लिए क्षिप्रा नदी के पावन तटों से लेकर उज्जैन की सड़कों और चौराहों की पूरी तकदीर बदलने का प्लान है, जिसके लिए 25,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

Written BySumit Rai
Published: Jun 20, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:35 AM IST
सिंहस्थ के लिए उज्जैन में बन रहे 29KM लंबे घाट, सड़कों-घाटों-फ्लाईओवर के लिए ₹25000 करोड़ का महाप्लान; ग्राउंड पर उतरे CM मोहन यादव

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Sumit Rai

Sumit Rai

सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

सुमित राय से आप sumit2.kumar@zeemedia.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @imSumitKRai से कनेक्ट कर सकते हैं.

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