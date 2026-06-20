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सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेजी से चल रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने इस महाआयोजन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. क्षिप्रा नदी के पावन तटों से लेकर उज्जैन की सड़कों और चौराहों की पूरी तकदीर बदलने का प्लान है, जिसके लिए 25,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस मेगा प्लान की जमीनी हकीकत परखने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर मोर्चे पर उतर आए हैं. सिंहस्थ से पहले प्लान के तहत एक तरफ उज्जैन आने-जाने वाले रास्तों को फोरलेन और सिक्सलेन सड़कों में बदला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 40 करोड़ श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबे नए और आधुनिक घाटों का निर्माण किया जा रहा है. सरकार का पूरा फोकस बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के सभी कामों को पूरा करने पर है. प्लान पर इस तरह काम किया जा रहा है कि दुनिया उज्जैन में 'जीरो वेस्ट और हरित' सिंहस्थ की साक्षी बन सके.
इस बार के सिंहस्थ महाकुंभ में करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. इतनी विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का कायाकल्प कर रहा है. सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल भवन स्थित कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक हाई-लेवल राज्य स्तरीय बैठक में ऊर्जा, स्वच्छता और सिंहस्थ की तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की.
बैठक में घाटों को लेकर सामने आया सबसे बड़ा अपडेट
29 किलोमीटर लंबे नए घाट: श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ₹778 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर से अधिक लंबे नए और आधुनिक घाटों का निर्माण किया जा रहा है.
मौजूदा घाटों का जीर्णोद्धार: 120 करोड़ रुपये की लागत से पहले से बने स्थाई घाटों को और बेहतर (अपग्रेड) किया जा रहा है. इस पूरी व्यवस्था से सिंहस्थ के दौरान 24 घंटे में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बेहद सुगमता से स्नान कर सकेंगे.
शिप्रा को स्वच्छ रखने के लिए ₹919 करोड़ का प्रोजेक्ट
श्रद्धालुओं को मां क्षिप्रा का शुद्ध और स्वच्छ जल मिल सके, इसके लिए सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि क्षिप्रा नदी में खान नदी का दूषित पानी मिलने से रोकने के लिए ₹919 करोड़ की लागत से 'कान्ह-क्लोज डक्ट डायवर्जन परियोजना' पर तेजी से काम चल रहा है. इसके साथ ही 'सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना' के जरिए भी नदी के जल प्रवाह और स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा रहा है.
सड़कों और फ्लाईओवर्स का बिछेगा जाल
उज्जैन की कनेक्टिविटी को देश के कोने-कोने से मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपये के रोड प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है.
उज्जैन-इंदौर 6 लेन मार्ग: 1,692 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण हो रहा है.
उज्जैन-इंदौर ग्रीनफील्ड मार्ग: 2,935 रुपये करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.
उज्जैन-जावरा 4 लेन मार्ग: 5,017 रुपये करोड़ की भारी-भरकम लागत से तैयार किया जा रहा है.
उज्जैन-झालावाड़ 4 लेन मार्ग: 2,523 करोड़ रुपये की लागत से काम जारी है.
उज्जैन-मक्सी 4 लेन मार्ग: 351 करोड़ रुपये से इसका चौड़ीकरण हो रहा है.
इसके अलावा, शहर के भीतर यातायात को सुगम बनाने के लिए आंतरिक सड़कों के चौड़ीकरण के साथ-साथ 22 से अधिक नए पुल, 5 रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और 17 नदी पुलों का निर्माण किया जा रहा है.
'जीरो वेस्ट और हरित सिंहस्थ' का संकल्प
इस बार का सिंहस्थ पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल और 'जीरो वेस्ट' (कचरा मुक्त) होगा. इसे 'हरित सिंहस्थ' बनाने के लिए 20 मेगावाट क्षमता का एक सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित किया गया है, जिससे सालाना करीब 3.2 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा. केंद्रीय मंत्री खट्टर ने निर्देश दिए कि सिंहस्थ के दौरान संभावित 230 मेगावाट की बिजली खपत को देखते हुए नया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर तैयार किया जाए.
बैठक को लेकर सीएम मोहन यादव का ट्वीट
बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने जानकारी देते हुए एक्स (ट्विटर) पर लिखा, 'इस बार का सिंहस्थ होगा 'जीरो वेस्ट सिंहस्थ'... उज्जैन में माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ऊर्जा एवं स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई. इस दौरान सिंहस्थ महापर्व-2028 के अंतर्गत प्रक्रियाधीन विकास कार्यों की प्रगति और तैयारियों की भी समीक्षा की गई. सिंहस्थ-2028 में श्रद्धालु शिप्रा नदी के जल से स्नान कर सकें, इसके लिए सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना पर कार्य किया जा रहा है. कान्ह-क्लोज डक्ट डायवर्सन परियोजना पर भी कार्य जारी है, ताकि शिप्रा नदी में दूषित जल न मिल सके. 29 किमी से अधिक नवीन घाटों का निर्माण और मौजूदा स्थाई घाटों का उन्नयन कार्य किया जा रहा है, जिससे 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 24 घंटे में स्नान कर सकेंगे.
अगले पोस्ट में सीएम मोहन यादव ने बताया, 'उज्जैन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विभिन्न मार्गों का निर्माण भी किया जा रहा है. शहर की आंतरिक सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य भी जारी है. सिंहस्थ के लिए 5 रेलवे ओवरब्रिज और 17 नदी पुलों का निर्माण किया जा रहा है. सिंहस्थ के दौरान रियल टाइम निगरानी, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीयकृत डिजिटल कमांड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा. 3 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में कुल 30 पार्किंग सेक्टर बनाए जाएंगे. 'हरित सिंहस्थ' के लिए 20 मेगावाट की सोलर संयंत्र क्षमता प्रस्तावित है, जिससे 3.2 करोड़ यूनिट का अनुमानित वार्षिक विद्युत उत्पादन किया जाएगा.'
उज्जैन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विभिन्न मार्गों का निर्माण भी किया जा रहा है। शहर की आंतरिक सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य भी जारी है। सिंहस्थ के लिए 5 रेलवे ओवरब्रिज और 17 नदी पुलों का निर्माण किया जा रहा है।
सिंहस्थ के दौरान रियल टाइम निगरानी, भीड़ प्रबंधन, यातायात… pic.twitter.com/rKp0lHkwQx
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 19, 2026
भीड़ नियंत्रण के लिए खास तैयारी
करोड़ों की भीड़ को संभालने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के लिए इस बार अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. सिंहस्थ 2028 के दौरान रियल-टाइम निगरानी, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक केंद्रीयकृत डिजिटल कमांड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा. इसके अलावा, वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए 3 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में 30 बड़े पार्किंग सेक्टर्स बनाए जा रहे हैं. पार्किंग और होल्डिंग एरिया की व्यवस्था केवल उज्जैन ही नहीं, बल्कि आसपास के पड़ोसी जिलों में भी की जाएगी.
पानी, स्वास्थ्य और आईटी सेक्टर का भी कायाकल्प
जल आवर्धन योजना: 1,133 करोड़ रुपये की लागत से 200 एमएलडी का नया वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, 700 किलोमीटर से अधिक का नया पाइपलाइन नेटवर्क और 17 नए ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं, जिससे 49,087 नए घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे.
मेडिकल कॉलेज और आईटी पार्क: उज्जैन में निर्माणाधीन 550 बेड के सर्वसुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज व हॉस्टल के साथ-साथ ₹46 करोड़ की लागत से बन रहे नए आईटी पार्क का काम भी युद्धस्तर पर जारी है.
आईआईएम इंदौर और नागपुर के बीच ऐतिहासिक एमओयू
शहरी विकास को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री खट्टर की मौजूदगी में आईआईएम इंदौर, शहरी विकास विभाग और आईआईएम नागपुर के बीच एक एमओयू (MoU) साइन किया गया. इसके तहत स्मार्ट सिटीज़ में स्वच्छता और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) मॉडल विकसित किया जाएगा.
'अन्नदाता' को 'ऊर्जादाता' बनाने पर जोर
बैठक में 'रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम' (RDSS) की समीक्षा करते हुए बताया गया कि सरकारी प्रयासों से बिजली कंपनियों की एटीएंडसी (AT&C) हानियां 41.55% से घटकर अब 25.68% पर आ गई हैं. केंद्रीय मंत्री खट्टर ने 'पीएम सूर्य घर योजना' और 'कुसुम योजना' को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि किसान सौर और पवन ऊर्जा के जरिए सशक्त होकर देश के 'ऊर्जादाता' बन सकें.