जब बुजुर्ग सहायक ने 'मोहन यादव' को गेट पर ही रोक दिया... CM ने सुनाया 1992 के सिंहस्थ का मजेदार किस्सा; 2028 को लेकर किए बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ सबका है. पुराने समय और अभी के समय में अंतर है. पहले एक-दो होटल होती थीं, जिसमें से कुंभ के बाद एक बंद हो जाती थी. लेकिन, अब लोगों को ठहराना बड़ी चुनौती है. आज उज्जैन का समय बदल गया है. हम पुराने दौर के सारे दबाव दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. हमने हर रोड चौड़ी की है, ताकि बाहर से आने वालों को समस्या न हो. हमने स्नान की चुनौती भी करीब-करीब पूरी कर ली है. सारे देव स्थानों को बड़ा किया है. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि नदी तो हमारे लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मिट्टी की वजह से इसकी धारा कभी दाएं-कभी बाएं मुड़ जाती थी, लेकिन अब घाट पक्के होने से यह समस्या दूर हो गई है. पहले जिन लोगों को धर्मशाला मिलनी चाहिए, उसे नहीं मिल पाती थी. लेकिन, इस बार इसका भी ख्याल रखा गया है. हमें रेलवे में हुए बदलाव का भी लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस बार के सिंहस्थ के लिए पड़ोसी राज्यों से भी समन्वय करना पड़ेगा, ताकि अव्यवस्था फैलने से रोका जा सके. मेरी शुभकामना है कि 2028 का सिंहस्थ भव्य रूप से करेंगे.