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जब बुजुर्ग सहायक ने 'मोहन यादव' को गेट पर ही रोक दिया... CM ने सुनाया 1992 के सिंहस्थ का मजेदार किस्सा; 2028 को लेकर किए बड़े ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 जून को उज्जैन में दीप प्रज्ज्वलन कर आयोजित 'सिंहस्थ 2016 का अनुभव, सिंहस्थ 2028 का संकल्प' कार्यशाला का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कुंभ मेलों से जुड़े उनके रोचक अनुभव सुनाए.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 27, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:26 PM IST
जब बुजुर्ग सहायक ने 'मोहन यादव' को गेट पर ही रोक दिया... CM ने सुनाया 1992 के सिंहस्थ का मजेदार किस्सा; 2028 को लेकर किए बड़े ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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